Confira a programação do primeiro dia do Festival Mistura Senac Cariri

A partir desta quinta-feira, 21, toda a região do Cariri poderá aproveitar uma programação diversificada, que reúne cultura, aprendizado e negócios no Festival Mistura Senac, evento que integra a Mostra Sesc Cariri de Culturas 2025. Em sua quarta edição, o festival reforça o papel do Senac como agente de transformação social e educacional, com atividades na praça La Favorita, em Juazeiro do Norte. A programação segue até o próximo sábado, 23.

No primeiro dia, o público poderá participar de atividades voltadas à gastronomia, empregabilidade, economia sustentável e design. A partir das 18h30, tem início a Oca Da (Com)Ciência, com rodas de conversa e palestras que abordam temas como empregabilidade e gestão, turismo como ferramenta de inclusão social e estética como imposição ou cuidado.



Como não poderia faltar, a gastronomia tem papel de destaque no Festival Mistura Senac 2025. Para quem deseja aprimorar habilidades na cozinha, o espaço Ser e Fazer oferece oficinas práticas que abordam a culinária local e a inovação. Ao todo, serão 12 oficinas, com 20 vagas cada, e as inscrições são feitas presencialmente, no local.

Abrindo as oficinas, a gastrônoma Indra Nunes comanda a aula “Bacurim Chick”, das 18h às 19h. Em seguida, a programação segue com “Cajá Frapê”, das 19h às 20h; “100% Caju”, com o gastrônomo Eduardo Bandeira, das 20h às 21h; e, encerrando, o chef convidado Davi Figueiredo assume das 21h às 22h. No mesmo horário, a gastrônoma Cristina Xuxa ministra a oficina “Bolos de renovação: a tradição que a cozinha conta”.

Outro destaque do dia é o espaço Comi Que Fiquei Triste, que apresenta aulas-show para os amantes da culinária regional. A programação vai das 18h às 22h e conta com:

“Costelinha suína ao molho de cajá”, com Isabel Cunha

“Pudim de caju com crumble de farinha de caju”, com Beatriz Lima

“Beiju de coco catolé com ragu de carneiro”, com Fernanda Mendes

“É tempo de coco, manga e buriti”, com Mateus Frota

Além da gastronomia, o festival também abre espaço para as artes. A partir das 18h30, será realizada a oficina "Réplica de pintura rupestre em tecidos: estamparia em ecobags". Logo depois, às 19h30, começa a oficina “Garrafa sensorial”, que segue até as 21h30.