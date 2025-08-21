Confira a programação do primeiro dia do Festival Mistura Senac Cariri

Confira a programação do primeiro dia do Festival Mistura Senac CaririO Festival Mistura Senac Cariri 2025 começa nesta quinta, 21, em Juazeiro do Norte, com oficinas, palestras e experiências sensoriais. O evento integra a Mostra Sesc Cariri e segue até sábado, dia 23
A partir desta quinta-feira, 21, toda a região do Cariri poderá aproveitar uma programação diversificada, que reúne cultura, aprendizado e negócios no Festival Mistura Senac, evento que integra a Mostra Sesc Cariri de Culturas 2025. Em sua quarta edição, o festival reforça o papel do Senac como agente de transformação social e educacional, com atividades na praça La Favorita, em Juazeiro do Norte. A programação segue até o próximo sábado, 23.
No primeiro dia, o público poderá participar de atividades voltadas à gastronomia, empregabilidade, economia sustentável e design. A partir das 18h30, tem início a Oca Da (Com)Ciência, com rodas de conversa e palestras que abordam temas como empregabilidade e gestão, turismo como ferramenta de inclusão social e estética como imposição ou cuidado.
Como não poderia faltar, a gastronomia tem papel de destaque no Festival Mistura Senac 2025. Para quem deseja aprimorar habilidades na cozinha, o espaço Ser e Fazer oferece oficinas práticas que abordam a culinária local e a inovação. Ao todo, serão 12 oficinas, com 20 vagas cada, e as inscrições são feitas presencialmente, no local.
Abrindo as oficinas, a gastrônoma Indra Nunes comanda a aula “Bacurim Chick”, das 18h às 19h. Em seguida, a programação segue com “Cajá Frapê”, das 19h às 20h; “100% Caju”, com o gastrônomo Eduardo Bandeira, das 20h às 21h; e, encerrando, o chef convidado Davi Figueiredo assume das 21h às 22h. No mesmo horário, a gastrônoma Cristina Xuxa ministra a oficina “Bolos de renovação: a tradição que a cozinha conta”.
Outro destaque do dia é o espaço Comi Que Fiquei Triste, que apresenta aulas-show para os amantes da culinária regional. A programação vai das 18h às 22h e conta com:
- “Costelinha suína ao molho de cajá”, com Isabel Cunha
- “Pudim de caju com crumble de farinha de caju”, com Beatriz Lima
- “Beiju de coco catolé com ragu de carneiro”, com Fernanda Mendes
- “É tempo de coco, manga e buriti”, com Mateus Frota
Além da gastronomia, o festival também abre espaço para as artes. A partir das 18h30, será realizada a oficina "Réplica de pintura rupestre em tecidos: estamparia em ecobags". Logo depois, às 19h30, começa a oficina “Garrafa sensorial”, que segue até as 21h30.
Na área da saúde, as atividades acontecem no espaço Enfermagem em Ação, com a exposição de Ambiente Intensivo Simulado, o escape room “Cirurgia Segura” e a ação Coração do Cariri: Monitoramento da Saúde. Essa programação estará disponível durante os três dias do festival.
A programação completa do Festival Mistura Senac Cariri 2025 está disponível na conta oficial do Senac Ceará no Instagram (@senacce) ou no site oficial do Senac: Programação Mistura 2025