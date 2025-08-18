Mostra Sesc Cariri de Culturas 2025 celebra a Chapada do Araripe e reforça campanha por chancela da Unesco

Com centenas de atrações em diferentes linguagens artísticas, a Mostra Sesc Cariri de Culturas 2025 vai movimenta o Cariri e o Centro-Sul do Ceará de 21 a 24 de agosto / Crédito: Divulgação

Muito em breve o Cariri cearense e o Centro-Sul do Estado recebem uma das maiores celebrações artísticas do País: a Mostra Sesc Cariri de Culturas. Nesta edição, que ocorre de 21 a 24 de agosto, o evento ganha um novo significado ao destacar a Chapada do Araripe, território de riqueza natural e cultural reconhecida nacionalmente e que concorre ao título de Patrimônio Mundial Misto da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Com o tema “Arqueologia Social Inclusiva”, a Mostra segue valorizando os saberes ancestrais e a diversidade de expressões artísticas que florescem na região. O evento, que nasceu em 1999 como uma mostra de teatro no Crato, hoje reúne múltiplas linguagens, incluindo artes visuais, audiovisual, literatura, música, tradições populares, gastronomia e moda.



Neste ano, a programação reúne 216 grupos e 2.373 artistas, com 326 ações culturais espalhadas pelos 28 municípios do Cariri e em quatro cidades do Centro-Sul (Iguatu, Icó, Orós e Umari).

A agenda contempla desde mestres da cultura popular até grandes nomes da música nacional, como Vanessa da Mata, que apresenta o show Todas Elas no dia 23 de agosto, no Crato. Parte da arrecadação dos ingressos será revertida ao Programa Mesa Brasil, iniciativa do Serviço Social do Comércio (Sesc) no combate à fome e ao desperdício de alimentos.

Além do entretenimento

A Mostra busca impulsionar a campanha da Bacia Cultural Sócio Biodiversa da Chapada do Araripe junto à Unesco, movimento que mobiliza instituições e comunidades locais em defesa da preservação e valorização do território.

Situada na divisa entre Ceará, Pernambuco e Piauí, a Chapada é lar de sítios arqueológicos e paleontológicos, fontes naturais e quatro biomas – um verdadeiro mosaico de biodiversidade e cultura.

