Sesc Povos do Mar Jeri promove quatro dias de imersão nas tradições cearenses

Evento gratuito reuniu comunidades de 31 municípios do Estado. Programação contou com apresentações, rodas de saberes, artesanato, desfiles e oficinas de práticas alimentares

A união entre as culturas litorânea, sertaneja e serrana do Ceará e a celebração dessas tradições tomaram conta do II Encontro Sesc Povos do Mar – Circuito Jeri. Entre os dias 17 a 20 de outubro, a vila de Jericoacoara recebeu mestres, grupos e comunidades tradicionais de 31 municípios cearenses, em uma festa de sabedoria popular.

Este ano, o evento gratuito, que ocorre desde 2010, apresentou o tema “O Mar vai virar Sertão”, reforçando o valor da troca de práticas e memórias entre essas comunidades. Com apresentações culturais, oficinas, exposições, vivências, trilhas ecológicas, feiras de artesanato, desfiles de moda e oficinas de práticas alimentares, o público pôde desfrutar de uma vasta programação e mergulhar nas heranças cearenses.

A diretora institucional do Sistema Fecomércio, Cláudia Brilhante, destaca o encontro cultural entre os diversos povos do Estado. “Nesta edição, sertão e mar se misturaram num evento que destacou a ancestralidade das tradições cearenses e a importância da sua preservação. Nós temos muito orgulho do resultado desse evento e o impacto que ele traz para as comunidades", indica.