Mostra Sesc Cariri de Culturas: confira os melhores momentos

A Mostra Sesc Cariri de Culturas comemora 25 anos, celebra os museus orgânicos, amplia o palco para artistas do Brasil inteiro e enriquece plateia em 26 municípios do Cariri e 4 do Centro-sul do Estado

A Mostra Sesc Cariri de Culturas completa 25 anos. É uma data simbólica. Tanto porque ela se consolida como palco para o desenvolvimento cultural do Cariri, como leva o Cariri para o mundo. Criada em 1999 inicialmente como uma Mostra de Teatro, idealizada por Luiz Gastão Bittencourt, então presidente, o evento criou asas. “Ao longo desses anos, a Mostra Sesc Cariri de Culturas foi percorrendo caminhos para fomentar a cultura e reverberar esse potencial tão grande da Região. Em 2012, lançamos o edital para inscrição dos artistas. Isso fomentou o crescimento da participação tanto local, regional, quanto nacional. Dentro desses 25 anos, estamos em 26 municípios do Cariri, quatro municípios do Centro-Sul, com mais de 1.700 artistas em 77 praças locais difundindo a cultura do Cariri, do nosso Estado e do nosso País, e ainda fazendo o intercâmbio cultural que é tão rico para o País inteiro”, explica Luiz Fernando Bittencourt, presidente em exercício do Sistema Fecomércio Ceará.

O voo da Mostra circunda a Chapada do Araripe. Nestes 25 anos, o tema da Mostra são os museus orgânicos. Esses espaços de preservação da arte de mestres da cultura, que são as casas dos mestres, mas também viraram locais de visitação. “O museu orgânico pensa o território cultural. Qual o território cultural do Cariri? A Bacia Sociobiodiversa da Chapada do Araripe, onde hoje existe um projeto de chancela da Unesco para ela se tornar Patrimônio da Humanidade”, explica Alemberg Quindins, gerente de cultura do Sesc Ceará.

“Agora há pouco eu tive a oportunidade de ver gente que assistiu a Mostra criança e hoje, 25 anos depois, tem na arte o seu sustento, tem na arte a forma de gerar todas as condições de autonomia social que essa região permite. Hoje em dia, muitos não estão nem aqui mais no Ceará, estão em outras paragens levando tudo isso. O grande balanço da Mostra Cariri é um legado de sucesso, é um legado de fortalecimento da cultura e é justamente o resgate do patrimônio. Pela Mostra a gente faz valer o que a gente tem de valor”, analisa Henrique Javi, superintendente de Ações Integradas do Sistema Fecomércio Ceará e diretor regional do Sesc Ceará.