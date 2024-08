Mostra Sesc: Bia Bedran traz canções, histórias e teatro de bonecos em espetáculo infantil no Crato

Programação contemplou espetáculos em praças e nos teatros Sesc Patativa do Assaré, em Juazeiro do Norte, e Adalberto Vamozi, no Crato

A Praça Alexandre Arraes, no Crato, reuniu, neste domingo, 25, um público diverso para o espetáculo “Canções, Histórias e Brincadeiras Musicais de Bia”, da escritora, cantora, compositora e atriz Bia Bedran. Evento foi uma das atividades que marcaram o encerramento da Mostra Sesc Cariri de Culturas, iniciada na última quinta-feira, 22.

Bia trouxe para o palco 18 números – entre canções, histórias e teatro de bonecos –, incluindo obras como “História do Campo Santo”, o “Menino que foi ao Vento Norte” e “Flor do Mamulengo”, do cantor e compositor cariririense Luiz Fidelis. “Cantei também ‘Ciranda do Anel’, ‘O pedalinho’ e ‘Cabeça de vento’, uma canção que fala da criatividade do adulto e da criança”, disse a artista.

Com mais de 50 anos de carreira, Bedran é reconhecida por um trabalho na educação musical infantil que atravessa gerações. Na família da professora aposentada Mundinha Morais, de 70 anos, a obra de Bedran teve influência no trabalho dela como docente e na formação do filho Ágio Gonçalves, hoje com 40, e do neto Artur Felipe, de 8 anos. Os três assistiram juntos ao show.