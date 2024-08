Programação literária destaca a força da palavra na 25ª Mostra Sesc Cariri

Raymundo Netto envolveu o público com suas histórias e reflexões sobre a crônica, compartilhando suas experiências e inspirações literárias. Crédito: Allan Bastos

Em diálogo intimista com o público, o jornalista e escritor Raymundo Netto esteve na noite desta sexta-feira, 23, no Museu Orgânico de Telma Saraiva, no Crato, em ocasião da 25ª Mostra Sesc Cariri de Culturas. Ele conduziu a palestra “Memória da crônica brasileira e a crônica cearense". A crônica brasileira apresenta muitas vantagens para o leitor, opina Raymundo Netto. Na avaliação dele, o gênero costuma ser apresentado de forma simples, permitindo abordar o cotidiano das pessoas com uma beleza ímpar. "Às vezes assuntos banais, mas que aproximam muito mais o leitor", afirma o escritor e jornalista. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Netto teceu conversa sobre a história da crônica brasileira/cearense, apresentando alguns dos principais nomes do gênero no Brasil, e estimulou a promoção do gosto pela leitura e pela escrita.

Autor dos livros "Um conto no Passado: cadeiras na calçada", "Quando o amor é de graça" e "Crônicas absurdas de segunda", este último lhe rendendo o título de finalista do Prêmio Jabuti de Literatura, o jornalista discorreu sobre a sua rotina de cronista no O POVO e sobre sua trajetória até se consolidar no gênero. "A vontade sempre foi de escrever", afirmou Raymundo, que iniciou o trabalho de escrita ainda menino, ensaiando poemas e com necessidade de abordar questões relacionadas ao patrimônio material. "Eu sempre gostei das casas antigas do patrimônio e achava que tinha que ser escrito alguma coisa que falasse sobre isso, e eu escolhi fazer pela literatura", relata. Tempos depois, nasceu o romance "Um conto no passado: cadeiras na calçada", livro premiado no Edital de Incentivo às Artes da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará). Foi quando Netto ingressou de vez no meio literário escrevendo contos. Desde 2007, escreve crônicas periodicamente para o jornal O POVO. "Foi um desafio que O POVO me deu”, lembra o autor.

Bate-papo intimista ocorreu no Museu Orgânico de Telma Saraiva, no Crato. Raymundo Netto incentivou a leitura e a escrita. Crédito: Allan Bastos Bate-papo intimista ocorreu no Museu Orgânico de Telma Saraiva, no Crato. Raymundo Netto incentivou a leitura e a escrita. Crédito: Allan Bastos Bate-papo intimista ocorreu no Museu Orgânico de Telma Saraiva, no Crato. Raymundo Netto incentivou a leitura e a escrita. Crédito: Allan Bastos



Para o fim de semana Neste fim de semana, a programação literária da Mostra Sesc Cariri de Culturas promete encantar o público com uma série de atividades em Juazeiro do Norte e no Crato. Em alguns casos, a literatura serve de inspiração para contação de histórias. Mostrando a força da literatura infantil na contação de histórias, a Companhia do Voo de Teatro apresentará a peça "Cabeleira", na Praça Padre Cícero, em Juazeiro do Norte, às 16h. O espetáculo encanta com enredo inspirado na história “Amor de Cabelo”, de Matthew A. Cherry.

Confira a seguir os detalhes das atividades programadas:



Sábado, 24 de agosto Praça Padre Cícero, Juazeiro do Norte

16h - Cabeleira - Companhia do Voo de Teatro



18h - Tifanny Histórias de uma Meia Louca - Leandro Pedro da Silva Praça Alexandre Arraes, Crato

17h - Cantos de Assombração - Cia Tempo de Brincar PROCEM, Crato

17h - Histórias da Chapada do Araripe - Narradores Cariri



Museu Telma Saraiva, Crato

18h30 - Independente de Quê? - Mailson Furtado



18h30 - Como Publicar um Livro - Levi S. Porto Domingo, 25 de agosto

Praça Alexandre Arraes, Crato

10h - Faceiras Brincadeiras - Grupo Gira Gira



17h - Canções, Histórias e Brincadeiras Musicais de Bia - Bia Bedran e Banda



19h - Tifanny Histórias de uma Meia Louca - Leandro Pedro da Silva

Praça Padre Cícero, Juazeiro do Norte