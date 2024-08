Mostra Sesc: show de Ney Matogrosso e inauguração de museu embelezam penúltimo dia

Com valor acessível, show de Ney será a única atração paga da Mostra e parte do valor será convertido em ação social de combate à fome. Inauguração do Museu Casa de Mestre Aldenir fortalece política cultural no Estado.

O terceiro dia da Mostra Sesc Cariri de Culturas ocorre neste sábado, 24, e promete um dia cheio de atrações. No Crato, o destaque vai para o show de um dos maiores nomes da música brasileira. Ney Matogrosso traz, pela primeira vez ao público caririense, a turnê "Bloco na Rua" . O show inicia a partir das 20h, no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcante, e cumpre a missão do evento de celebrar e promover a música brasileira.

O Museu Orgânico Mestre Aldenir passará a integrar uma rede de museus a céu aberto, composta por 19 espaços distribuídos na Região Norte, no Sertão Central, no Centro Sul, em Fortaleza e no Cariri, onde está concentrada a maioria. Com a inauguração do novo museu, o Cariri contará com 15 espaços de valorização dos saberes tradicionais e preservação da memória .

Os museus orgânicos desempenham papel de atração turística para a região, uma vez que se integram em rede e formam uma rota com potencial de desenvolvimento econômico no Estado. Também fortalecem a política de cultura do Ceará, ao contribuírem para a preservação de tradições culturais e da memória de ícones que dedicaram a vida à cultura.

O show de Ney sacramenta outra grande ênfase da Mostra Sesc Cariri de Culturas, que é a inauguração do Museu Casa de Mestre Aldenir , a partir das 14h30, no distrito da Bela Vista, também no Crato. A ação é um reconhecimento a José Aldenir Aguiar, o Mestre Aldenir, um guardião do Reisado Reis de Congo, um dos mais tradicionais da região do Cariri.

1 - Museu do Ciclo do Couro Memorial Espedito Seleiro Nova Olinda-CE

6. Museu Casa do Mestre Nena Juazeiro do Norte-CE

9. Museu Casa dos Pássaros

Potengi – CE

10. Casa de Telma Saraiva

Museu da Fotografia - Crato-CE

11. Museu Oficina Antonio Rabelo

(o primeiro fora do Cariri)

Quixeramobim – CE

12. Museu Oficina de Corrinha Mão na Massa

Missão Velha- CE

13. Museu Casa do Doce João Martins

Juazeiro do Norte- CE

14. Museu Mestra Maria de Tiê

Porteiras- CE

15. Espaço Gastronômico Cultural Albertu's Restaurante

(o primeiro de Fortaleza)

Fortaleza- CE

16. ⁠Café Museu Jaibaras

Sobral- CE

17. Museu Mestra Ana da Rabeca

Umari-CE

18. Museu Mestre Antônio Linard

Missão Velha – CE

19. Museu Casa do Mestre Aldenir

Crato-CE (inauguração na Mostra)

Confira a programação completa deste sábado, 24



A programação deste sábado, assim como em todos os outros dias, não para e segue durante o dia todo. No campo da literatura, a história “Cabeleira” será contada pela Companhia do Voo de Teatro, às 18h, na praça Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. No audiovisual, a Cantina Zé Ferreira, também em Juazeiro, exibe o documentário de Juraci Junior “Águas Que Me Tocam”, às 18h.

No Centro-Sul, a Barlavento Companhia de Artes Cênicas apresenta "Corpos Embarcados" às 19h, no Teatro da Ribeira dos Icós, em Icó. No mesmo horário, em Iguatu, o Grupo Fogo Pagô encena "Abre Caminhos" no Teatro Sesc Iguatu.

A programação segue por diversos municípios. Confira:

Crato

- Ney Matogrosso - 20h

- Laia E O Voo Da Imaginação - 10h

- Lua Encontrando Mares - 10h

- Inauguração Do Museu Orgânico Casa Do Mestre Aldenir - 14h30

- Guerreiras Beija Flor - 16h

- Maneiro Pau São Luiz - 16h

- Coco São Francisco - 16h

- Coco Dos Souza - 16h

- Reisado Nossa Senhora Das Dores - 16h

- Tranquilino Ripuxado - 16h50

- Reisado Flor Do Dia – Mestre Alexandre - 16h50

- Maneiro Pau São Luiz - 17h

- Reisado - 17h

- O Pintor - 17h

- Cantos De Assombração - 17h

- Histórias da Chapada Do Araripe - 17h

- Reisado Reis Do Congo – Mestre Aldenir - 17h50

- Coco Das Mulheres Da Batateira – Mestra Edite - 17h50

- Zabumbar – Mestre Jean - 18h

- Brincante – Efeito Colateral Solo - 18h

- Poropopó - 18h

- Maryákoré - 18h

- Independente De Quê? Provocações Sobre O Fazer Independente Do Livro No Brasil - 18h30

- Como Publicar Um Livro - 18h30

- Babauzinha - 19h

- Bloco Na Rua - 20h

- Fábio Carneirinho - 22h

- Partindo - 22h

- Tributo Ao Reggae Nacional - 23h30

Juazeiro do Norte

- Antonina, Little Star! - 9h

- Borboletário – Teatro Para Bebês - 10h

- 50 Razões Para Rir - 10h

- O Circo Só - 14h

- Cabeleira - 16h

- Coco De Roda Frei Damião - 17h

- Coco De Roda Dos Souza - 17h

- Reisado, Banda Cabaçal, Forró E Cordel - 17h

- Reisado, Guerreiro, Lapinha, Forró E Artesanato - 17h

- Banda Cabaçal Meninos Da Paz - 17h

- Reisado São Luiz - 17h

- Banda Cabaçal Padre Cícero - 17h

- Lançamento De Cordel - 17h

- Forró Pé De Serra Os Compadres - 17h

- Reisado São Damião - 17h

- Guerreiras Santa Lucia - 17h

- Lapinha Bom Jesus Do Horto - 17h

- Reisado Discípulos De Mestre Pedro - 17h

- Zé Matias Do Cavaquinho - 17h

- Caras Com Caretas - 17h

- Cinza Com Sol - 18h

- águas Que Me Tocam - 18h

- Tifanny Histórias De Uma Meia Louca - 18h

- Doce Veneno - 18h20

- Meneio - 23h30

Nova Olinda

- Napoleão - 10h

- Tem Boi No Algodão - 16h

- Maracatu Uinu êre – Mestre Samuel - 16h50

- Lótus - 19h

- A Música Instrumental Do Imbu Trio - 20h30

Missão Velha

- Lapinha Santa Terezinha Do Menino Jesus - 18h

- Incelências Das Cabeceiras - 18h

- Penitentes Irmãos Da Cruz - 18h

- Maculelê Arte E Tradição - 18h

- Penitentes Santas Missões - 18h

- Casimiro Coco - 18h

- Forró Pé De Serra Edson Bom De Farra - 18h

Penaforte

- Bafafá - 15h

Barbalha

- O Torto Andar Do Outro - 16h30

- Saoko “nuestra Terra Nosso Som” - 18h30

Potengi

- Reisado Decolores Dedé De Luna – Mestra Mazé - 16h50

- Maneiro Pau – Mestre Cirilo - 18h

Assaré

- Gigantes De Ar - 16h

- Show Lindalva Emboladora E Condor Da Paraíba - 18h30

Salitre

- Karingana Ua Karingana! Histórias De áfricas - 17h

Santana do Cariri

- Vikings E O Reino Saqueado - 17h

Caririaçu

- Delas Circus Show - 17h

Orós

- Selestrial - 19h

Icó

- Corpos Embarcados - 19h

Iguatu

- O Abre Caminhos - 19h

Umari

- Xaxado, Dança De Cangaceiros - 19h