Mostra Sesc segue encantando o público caririense nesta sexta. Confira programação de hoje

Fotograma do filme O Alvor de Ouro, do grupo Gambiarra Filmes, que será exibido na noite desta sexta-feira, no Crato. Crédito: Divulgação

No segundo dia da Mostra Sesc Cariri de Culturas, cada atração perdida é também uma oportunidade desperdiçada de se encher de belezas culturais. Afinal, artistas e grupos de todo o Brasil seguem no Cariri e região Centro-Sul prontos para conduzir verdadeiros espetáculos que elevam o repertório do público. Nesta sexta-feira, 23, os destaques vão para o curta O Alvor de Ouro, que será exibido a partir das 18 horas, no Crato. O filme conta a história de uma jovem sitiante que almeja um dia ser algo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em Icó, no Centro-Sul do Estado, a peça Lótus será apresentada no Teatro Ribeira dos Icós, a partir das 19h. A peça, de autoria da Cia Lótus, de São Paulo, traz poesia, sensibilidade e autenticidade em meio a elementos circenses.

Quem gosta de dança, não pode perder o repertório autoral e instrumental de Ivison Trio, que traz ritmos do Nordeste ao Passeio Público, em Nova Olinda, a partir das 20h30. Já a praça Alexandre Arraes, no Crato, recebe o grupo Narradores Cariri, que apresenta Histórias da Chapada do Araripe. Enquanto isso, a programação do Senac segue com diversas atividades na Praça da La Favorita, em Juazeiro do Norte, das 18h às 22h. Destaque para o desfile “O início e o fim”, da estilista Marina Bitu, às 21h30. Antes disso, às 20h, um dos chefs mais renomados do Brasil, Thiago Castanho, conduzirá uma aula-show gratuita.

Confira a programação completa desta sexta-feira Juazeiro do Norte

- O Senhor Dos Sonhos - 10h

- Cabeça de Flores - 10h

- Cantos de Assombração - 16h

- Banda Cabaçal Meninos Maluvidos - 17h

- Reisado São Francisco Do Mestre Dodo - 17h

- Grupo Bacamarteiros da Paz - 17h

- Forró K Com Nós - 17h

- Grupo Cantares de Alma - 17h

- Guerreiro Nossa Senhora Aparecida - 17h

- Guerreiro Santa Madalena - 17h

- Banda Cabaçal Santo Antônio - 17h

- Forró da Farinhada - 17h

- Banda Cabaçal Santa Edwirgens - 17h

- Associação Cultural Mestre Noza (Marcos) - 17h

- Brincante – Efeito Colateral Solo - 17h

- Bié Dos Oito Baixos - 18h20

- Lamparina de Histórias - 18h

- Bornal de Histórias Nordestinas - 18h

- Selestrial - 19h30

- A Próxima Estação - 19h

- O Curador Do Museu Do Imaginário - 20h30

- Caos e Benção - 22h

- Mácula - 23h30

Crato

- Cabeleira - 08h30

- Histórias Do Mundão - 10h

- Antonina, Little Star! - 10h

- Brasilidade: O Brincar No Brasil de Cabo aRabo - 14h

- Reisado decolores dedé de Luna – Mestra Mazé - 16h50

- Banda Cabaçal Dos Irmãos Aniceto - 16h50

- O Torto Andar Do Outro - 17h

- Histórias da Chapada Do Araripe - 17h

- Maneiro Pau – Mestre Cirilo - 17h

- Reisado Mestre Antonio de Helena - 17h50

- Coco das Mulheres da Batateira – Mestra Edite - 17h50

- Normal Mente. - 18h

- Caras Com Caretas - 18h

- Curta Gambiarra (O Alvor de Ouro) - 18h

- Lapso - 18h

- Grupo Cintura Fina – Mestra Zulene - 18h

- Experimento 5: “Me Traziam aLembrança daqui, de…” - 18h20

- Curta Gambiarra (Em Cena: Trupe Dos Pensantes) - 18h45

- As Coqueiras Do Baixio – João Do Crato - 18h50

- Negra Palavra | Solano Trindade - 19h

- Caminho da Terra - 19h

- A Memória da Crônica Brasileira e a Crônica Cearense - 19h

- Jacaré Timóteo - 19h

- Eu Mermo? Entre a Música e a Poesia - 19h

- Curta Gambiarra (Fragmentos) - 19h50

- Corpo Aberto - 20h30

- Recriatura - 22h Nova Olinda

- Laia e O Voo da Imaginação - 10h

- Karingana Ua Karingana! Histórias de áfricas - 16h

- Reisado Reis Do Congo – Mestre Aldenir - 16h50

- Banda Cabaçal de Altaneira – Mestre João e Zuba - 17h50

- Caretas da Bonita de Marlene - 18h50

- As Cores da América Latina - 19h

- Show Ivison Trio - 20h30 Missão Velha

- Pau de Fitas - 18h

- Maneio Pau - 18h

- Banda Cabaçal - 18h

- Samba de Roda - 18h

- Repentista - 18h

- Reisado - 18h

Barbalha

- Eu Cá Com Meus Botões - 16h30

- Inflorescência Kariri - 18h30 Potengi

- Tranquilino Ripuxado - 16h50

- Reisado de Couro de Potengi – Mestre Antônio Luiz - 18h Farias Brito

- Vikings e O Reino Saqueado - 17h

Campos Sales

- R.u.a. – Recontando Uma Aventura - 17h Várzea Alegre

- Gran Cirque Brado - 17h Abaiara

- O Abrazo Girafa - 17h

Jardim

- Delas Circus Show - 17h Lavras da Mangabeira

- Clássicos de Palhaços - 17h Porteiras

- Coco de Roda - 17h

- Reisado - 17h