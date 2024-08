Mistura Senac Cariri: confira programação do segundo dia e galeria de fotos

Primeiro dia de Mistura Senac Cariri 2024 movimentou a Praça La Favorita em Juazeiro do Norte Crédito: Anderson Santiago/ Divulgação Senac

O Senac faz parte da programação da Mostra Cariri de Culturas com o Mistura Senac Cariri. Na praça La Favorita em Juazeiro do Norte, o evento reúne deste ontem, 22, profissionais do universo educacional do Senac para uma série de atividades abertas ao público. “A gente se mistura com a Mostra Sesc e dentro dessa mistura a gente traz uma série de ações envolvendo a gastronomia, a beleza, a saúde, a estética, o turismo”, conta Cristiano Saraiva, gerente do Senac Cariri. O Senac é o braço da educação profissional do Sistema Fecomércio e o evento se configura como um caminho para fomentar a educação e a profissionalização na região. “Aqui é a oportunidade que nós temos de sair dos nossos muros e mostrar o que a gente tem de melhor e o que a gente tem de qualidade para os nossos alunos e futuros alunos”, resume Cristiano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A La Favorita está sendo palco para além das atividades de moda e gastronomia, rodas de conversa, palestras, atendimento de beleza e saúde, atrações musicais e vivências externas.“A gente tem desde a cozinha experimental, temos aqui a nossa carreta móvel, que é uma grande novidade. Temos desfiles de moda, que são de moda autoral, dos alunos de moda. Temos palestras também, que é o nosso acento finalístico, além de diversas oportunidades, diversas comidas, feira de raízes, lojas colaborativas. Enfim, é um mundo de oportunidades que a gente dá para os nossos alunos e para todas as pessoas. Então, convido todos a participar”, conclui Cristiano.

A jornalista Paula Lima e Cristiano Saraiva, gerente do Senac Cariri, na Praça La Favorita. Durante os dias do evento, a rádio O POVO CBN Cariri transmite flashes ao vivo diretamente de um estúdio itinerante Crédito: Divulgação Confira a programação desta sexta, 23, da Mistura Senac Cariri:

18h - Ser e fazer

Terrine de Baião de dois com carne suína e caviar de coentro com o chef Joel Euclides

18h - Comi que fiquei triste

Capitão ao molho apimentado da Zulene com a chef Fátima Ribeiro 18h - Oca da COM(CIÊNCIA)

Tema: "Sabores do Cariri: Valorização da Gastronomia Regional e Sustentabilidade no Setor de Alimentos e Bebidas" 19h - Ser e fazer

Fartes com a chef Ana Cristina

19h - Comi que fiquei triste

Cozido de carneiro do Potengi com o chef Icaro Pinheiro 19h - Oca da COM(CIÊNCIA)

Tema: "Tramas do Cariri: Conectando Tradição, Inovação e Desenvolvimento Sustentável" 20h - Ser e fazer

PF xicoso - Carne de sol no leite e pirão de feijão verde com coalho e cheiro verde com a chef Van Régia



20h - Comi que fiquei triste

Filhote na folha de bananeira, salada de feijão manteiguinha e nhoque de banana da terra com o chef Thiago Castanho 20h - Oca da COM(CIÊNCIA)

Tema: "Turismo Cultural no Cariri: Preservação, Promoção e Transformação Digital" 21h - Ser e fazer

Petit four de rapadura com caramelo de gergelim com o chef Matheus Vieira

21h - Comi que fiquei triste

Doce de laranja com rapadura e creme de nata com o chef Matheus Frota 20h30 - Alvorecer - Projeto Integrador Senac Sobral 21h - Desfile Tramas do Cariri - Projeto integrador Senac Juazeiro (Prof. Salvide)