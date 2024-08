Mostra Sesc Cariri de Culturas: confira os destaques do primeiro dia

Trecho da peça A Próxima Estação, apresentada pela primeira vez no Cariri nesta quinta-feira, 22. Crédito: Divulgação/Lenise Pinheiro

A 25ª edição da Mostra Sesc Cariri de Culturas teve início nesta quinta-feira, 22, com uma programação gratuita e diversificada que valoriza tanto as tradições locais quanto as expressões contemporâneas. Além de levar atividades culturais a todos os municípios da região do Cariri, o evento contempla as cidades de Iguatu, Icó, Orós e Umari, da região Centro-Sul do Estado. A Mostra tem como tema os museus orgânicos, destacando lugares de memória afetiva e a valorização dos mestres da cultura. De desfile de moda a contação de histórias, neste ano o evento contará com 253 grupos e 309 ações nas linguagens de Artes Cênicas, Artes Visuais, Audiovisual, Biblioteca, Expressões da Tradição, Literatura, Música e Ações Formativas. Ao todo, as ações formativas vão envolver 1.765 artistas, entre músicos, escritores, contadores de histórias, mestres e brincantes da tradição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O ator e diretor teatral Cacá Carvalho é um deles. Ele está entre as atrações de destaque desta quinta-feira, com a peça "A Próxima Estação", cuja direção é assinada por ele. O espetáculo estreou pela primeira vez no Cariri no Teatro Violeta Arraes, em Nova Olinda.

A primeiríssima estreia da peça, contudo, ocorreu na Itália, há oito anos, conta Cacá. Tendo circulado por diversas capitais e interiores do Brasil, a proposta da montagem é uma leitura compartilhada com o público, ação concomitante à projeção das imagens assinadas por Cristina Gardumi. "É um espetáculo para ser lido", afirma o diretor. A sinopse é uma história sobre a vida do casal Violeta e Massimo, que se conhece aos 30 anos de idade e, após 50 anos juntos, deparam-se com um ponto de inflexão: qual será o próximo passo? “Esse tipo de reflexão é uma reflexão profunda, séria, mas no trabalho, ela é levada de forma muito poética, com uma grande dose de humor e leveza”, frisa Cacá, que define como “um privilégio” apresentar dentro da Mostra Cariri de Culturas. “Se você pensar que uma geração se renova a cada 10 anos, pelo menos duas gerações já viram passar por esses palcos, por essas praças, por essas cidades que compõem a região do Cariri uma infinidade de artistas, uma infinidade de expressões das mais diversas, e isso forma, amplia o painel cultural do cidadão, melhora, porque ele fica mais cheio de informações e pensamentos. Então, uma amostra como essa tem que ser aplaudida, tem que ser louvada”, elogia o ator.

Destaques por cidades Em Juazeiro do Norte, outra atividade de destaque é o tradicional Cortejo Cultural, que contou com a participação de grupos da Tradição na Praça Dirceu Figueiredo, no Centro da cidade e também na Unidade do Sesc Crato. O público também vai poder participar da programação "Senac na Mostra", com o evento Mistura Senac Cariri. As atividades ocorrem na Praça La Favorita, das 18h às 22h, e incluem um desfile de moda com o tema "Alquimia dos Jovens Criadores Senac" e o estilista Ivanildo Nunes, além de uma aula-show com a chef Van Régia, ambos às 21h. Em Iguatu, uma apresentação literária com a história "Cabeleira" promoveu a autoestima e o autoamor entre as crianças em relação à sua aparência. A atividade ocorreu na Unidade Educar Sesc Iguatu.

No Crato, a programação no Sesc Crato inclui a exposição "O Café que virou peixe", que utiliza cápsulas de alumínio para incentivar uma reflexão crítica sobre os hábitos de consumo e a importância do descarte correto do lixo. A exposição segue aberta ao público.

Programação completa Acompanhe a seguir a programação segmentada por dia de evento e por municípios. Detalhes de cada atividade, como classificação indicativa, local da realização e resumo, podem ser conferidos no site oficial do evento. A programação está sujeita a alterações.

Em todos os dias da Mostra, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) estará com uma programação gratuita na Praça José Ilânio Couto Gondim (Praça La Favorita), no Bairro Lagoa Seca, em Juazeiro do Norte. As atividades ocorrem de 18h às 22h.



Sexta-feira, 23

Juazeiro do Norte

- O Senhor Dos Sonhos - 10h

- Cabeça de Flores - 10h

- Cantos de Assombração - 16h

- Banda Cabaçal Meninos Maluvidos - 17h

- Reisado São Francisco Do Mestre Dodo - 17h

- Grupo Bacamarteiros da Paz - 17h

- Forró K Com Nós - 17h

- Grupo Cantares de Alma - 17h

- Guerreiro Nossa Senhora Aparecida - 17h

- Guerreiro Santa Madalena - 17h

- Banda Cabaçal Santo Antônio - 17h

- Forró da Farinhada - 17h

- Banda Cabaçal Santa Edwirgens - 17h

- Associação Cultural Mestre Noza (Marcos) - 17h

- Brincante – Efeito Colateral Solo - 17h

- Bié Dos Oito Baixos - 18h20

- Lamparina de Histórias - 18h

- Bornal de Histórias Nordestinas - 18h

- Selestrial - 19h30

- A Próxima Estação - 19h

- O Curador Do Museu Do Imaginário - 20h30

- Caos e Benção - 22h

- Mácula - 23h30 Crato

- Cabeleira - 08h30

- Histórias Do Mundão - 10h

- Antonina, Little Star! - 10h

- Brasilidade: O Brincar No Brasil de Cabo aRabo - 14h

- Reisado decolores dedé de Luna – Mestra Mazé - 16h50

- Banda Cabaçal Dos Irmãos Aniceto - 16h50

- O Torto Andar Do Outro - 17h

- Histórias da Chapada Do Araripe - 17h

- Maneiro Pau – Mestre Cirilo - 17h

- Reisado Mestre Antonio de Helena - 17h50

- Coco das Mulheres da Batateira – Mestra Edite - 17h50

- Normal Mente. - 18h

- Caras Com Caretas - 18h

- Curta Gambiarra (O Alvor de Ouro) - 18h

- Lapso - 18h

- Grupo Cintura Fina – Mestra Zulene - 18h

- Experimento 5: “Me Traziam aLembrança daqui, de…” - 18h20

- Curta Gambiarra (Em Cena: Trupe Dos Pensantes) - 18h45

- As Coqueiras Do Baixio – João Do Crato - 18h50

- Negra Palavra | Solano Trindade - 19h

- Caminho da Terra - 19h

- A Memória da Crônica Brasileira e a Crônica Cearense - 19h

- Jacaré Timóteo - 19h

- Eu Mermo? Entre a Música e a Poesia - 19h

- Curta Gambiarra (Fragmentos) - 19h50

- Corpo Aberto - 20h30

- Recriatura - 22h Nova Olinda

- Laia e O Voo da Imaginação - 10h

- Karingana Ua Karingana! Histórias de áfricas - 16h

- Reisado Reis Do Congo – Mestre Aldenir - 16h50

- Banda Cabaçal de Altaneira – Mestre João e Zuba - 17h50

- Caretas da Bonita de Marlene - 18h50

- As Cores da América Latina - 19h

- Show Ivison Trio - 20h30

Missão Velha

- Pau de Fitas - 18h

- Maneio Pau - 18h

- Banda Cabaçal - 18h

- Samba de Roda - 18h

- Repentista - 18h

- Reisado - 18h Barbalha

- Eu Cá Com Meus Botões - 16h30

- Inflorescência Kariri - 18h30 Potengi

- Tranquilino Ripuxado - 16h50

- Reisado de Couro de Potengi – Mestre Antônio Luiz - 18h