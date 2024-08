Mostra Sesc Cariri de Culturas começa hoje, comemora 25 anos e celebra museus orgânicos

A iniciativa da Fecomércio Ceará visa promover a diversidade cultural, fomentar a produção artística e fortalecer a circulação de bens e serviços culturais no Estado. Homenageando as tradições populares, neste ano o tema do evento considera a importância dos museus orgânicos para a proposta de candidatura da Bacia Cultural Sócio Biodiversa da Chapada do Araripe – Patrimônio “Dá” Humanidade.

Artes Cênicas, com Teatro, Circo e Dança; Artes Visuais; Audiovisual; Literatura e Música são as linguagens contempladas pela programação da Mostra, que ocorre desde a terça-feira última, 19, mas tem o dia 22 como data oficial de abertura. Detalhes da programação podem ser conferidos exclusivamente no site oficial do evento .

Quatro dias de efervescência cultural marcam a 25ª edição da Mostra Sesc Cariri de Culturas , evento realizado pelo Sistema Fecomércio Ceará, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). De 22 a 25 de agosto , 32 municípios das regiões do Cariri cearense e Centro-sul recebem artistas e grupos de todo o Brasil e que trazem contribuições culturais nas mais variadas linguagens artísticas.

A chancela incentiva a gestão participativa do território , que ocorre quando a sociedade participa da gestão cultural dele. Os museus orgânicos contribuem para esse propósito uma vez que estão localizados nas casas dos mestres e mestras da cultura do Ceará, personalidades com notável saber artístico e responsáveis por preservar tradições populares locais.

“O museu orgânico é um museu na casa do próprio mestre da cultura”, explica Alemberg Quindins , coordenador da Mostra Sesc Cariri de Culturas. De acordo com ele, esses espaços “pensam o território cultural” — no caso, a Chapada do Araripe . Essa, por sua vez, concorre à chancela de Patrimônio Mundial Misto pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Inauguração à vista



A Mostra fortalece a perspectiva cultural da região do Cariri e do Centro-sul, incluindo em sua programação a inauguração de mais um museu orgânico no município do Crato. O quarto museu do tipo no município será inaugurado no próximo sábado, 24, a partir das 16h, no distrito da Bela Vista, e estará localizado na casa de José Aldenir Aguiar. O Mestre Aldenir, como é popularmente conhecido, é guardião da tradição do Reis de Congo (reisado), um dos mais tradicionais da região do Cariri.

Além de contribuírem para a preservação de tradições culturais e da memória de ícones que dedicaram a vida à cultura, os museus também desempenham papel de atração turística para a região, uma vez que se integram em rede e formam uma rota com potencial de desenvolvimento econômico.

Cobertura Especial



