Coletivo baiano faz reflexão sobre uso excessivo de telas na infância no primeiro dia de Mostra Sesc Cariri de Culturas

Programação infantil da Mostra Sesc Cariri de Culturas começa com espetáculo lúdico e exercício do respeito à diversidade

O Teatro Sesc Patativa do Assaré, em Juazeiro do Norte, foi palco na manhã desta quinta-feira, 22, do espetáculo infantojuvenil “Histórias Do Mundão”, do coletivo baiano Chegança Atelier Cultural, que convida o público a refletir sobre o impacto do tempo excessivo em frente às telas. A apresentação, que integra a programação da Mostra Sesc Cariri de Culturas, sugere alternativas criativas para a construção de memórias e experiências na infância.

O espetáculo narra a história das irmãs Tina e Kekeu, que decidem conhecer novas experiências longe das telas. Elas são interpretadas pelas artistas Manu Santiago e Ana Tereza Mendes, que se apresentam pela primeira vez no Cariri. Manu classifica o espetáculo como uma poderosa ferramenta de conscientização devido ao uso excessivo de eletrônicos, que se tornou uma realidade cotidiana, especialmente entre as crianças. “Não que as tecnologias não sejam algo bom, mas que a gente possa equilibrar essa utilização das telinhas, da televisão, do celular, do tablet.

A gente fala isso muito no espetáculo, incentivando a leitura. Através da leitura, a gente consegue viajar no mundo das diferenças, da diversidade, trazendo uma riqueza de culturas, de povos, de comportamentos, uma riqueza social, que a gente tenta mostrar”, destaca Manu Santiago ao O POVO. Na peça, as artistas utilizam técnicas de contação de histórias e música ao vivo.