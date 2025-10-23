Última live da série Decifre o Código Humano traz bônus e descontos especiais para futuros secretários escolares

O Curso Técnico em Secretaria Escolar se destaca por oferecer uma formação completa. / Crédito: banco de imagens

A série Decifrando o código humano, realizada pela Universidade Aberta do Nordeste (UANE) da Fundação Demócrito Rocha (FDR), chega ao seu encerramento em grande estilo. A última live, que acontece na terça-feira, 28 de outubro de 2025, será uma oportunidade única para quem deseja ingressar na área de Secretaria Escolar e começar uma nova trajetória profissional com vantagens exclusivas.

Com o tema “Decifre o código da sua nova carreira”, o encontro contará com a participação de Jôsy Cavalcante e convidado (a), em uma conversa inspiradora sobre o papel da Secretaria Escolar na educação inclusiva e tecnológica. A transmissão será realizada ao vivo pelo canal do YouTube e pelo perfil no Instagram, ambos da Fundação Demócrito Rocha, com ações especiais e prêmios para o público participante.



Jôsy Cavalcante - Gerente Pedagógica da UANE Crédito: acervo pessoal Descontos, sorteios e bônus para novos alunos

Durante a transmissão, o público terá acesso a uma condição exclusiva de 15% de desconto sobre o valor total do curso, válida para inscrições realizadas até 48 horas após a live. Esse abatimento é acumulativo com os descontos progressivos já existentes, que variam conforme a forma de pagamento escolhida, podendo chegar a mais de 40% de redução no valor total.



Ou seja, quem se inscrever durante o período promocional garante 15% OFF adicionais sobre o preço final do curso técnico, somados aos benefícios de pagamento à vista ou parcelado. Além do desconto, quem confirmar a inscrição nesse período receberá ainda bônus exclusivos:

Acesso imediato ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) — as aulas começam em 17/11.

Brinde educacional com dois cursos livres gratuitos (entre seis opções disponíveis).

Acesso liberado ao O POVO+, plataforma premium de conteúdos.

Formação técnica com foco em empregabilidade O Curso Técnico em Secretaria Escolar da Universidade Aberta do Nordeste da Fundação Demócrito Rocha se destaca por oferecer uma formação completa, acessível e voltada à empregabilidade, com certificação técnica reconhecida pelo MEC.

O programa forma profissionais capacitados para atuar em um setor essencial ao funcionamento das escolas, aliando gestão, tecnologia e inclusão no ambiente educacional.



