Educação que transforma: Black Friday FDR oferece descontos de 30% e cursos livres totalmente gratuitos

A Universidade Aberta do Nordeste (UANE) da Fundação Demócrito Rocha (FDR) realiza a Semana Especial da Black Friday UANE/FDR, uma oportunidade para quem deseja investir em formação profissional com vários descontos e além disso, acesso aos cursos livres, totalmente gratuitos. A campanha faz parte da estratégia da Uane/FDR em democratizar conhecimentos e transformar vidas por meio da educação.

Com o tema “Educação que transforma com 30% OFF + cursos livres totalmente gratuitos”, a iniciativa destaca o curso técnico em Secretaria Escolar – Turma 2025.3, além dos Cursos Livres, ambos reconhecidos pela qualidade do conteúdo e pela flexibilidade do ensino a distância.



Durante o período da promoção, os interessados podem garantir, além do desconto de 30% no valor do curso técnico em Secretaria Escolar, mais descontos e benefícios:

Para pagamento à vista, você garante + 20% de desconto;

Para parcelamento de 2 até 6 vezes, você garante + 10% de desconto.

E para ficar melhor ainda, têm benefícios exclusivos, como acesso gratuito à plataforma de Cursos Livres totalmente gratuitos, assinatura do O POVO+ e bônus no Clube O POVO, todos disponíveis durante a vigência do curso.



As aulas iniciam hoje, 17 de novembro. O aluno tem acesso imediato ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que reúne recursos interativos e suporte contínuo para que o aprendizado ocorra no seu próprio ritmo.

Investimento com retorno garantido

A professora Jôsy Cavalcante, gerente pedagógica da Uane/FDR, reforça que o ganho não se limita aos descontos. “Nada como investir na sua própria formação, no seu crescimento, em algo que vai reverberar o seu futuro e a sua profissionalização”, incentiva.



Segundo ela, a promoção é uma oportunidade para aproveitar o momento de consumo com um propósito diferente. “A educação não tem preço, ela tem valor. Contudo, na onda do momento, a gente também oferece a oportunidade da pessoa de adquiri-la. É uma forma de divulgar, é uma forma de aproveitar esse momento (Black Friday) que já se tornou um clássico, inclusive aqui no Brasil”, reforça.

Jôsy destaca também os diferenciais do curso técnico em Secretaria Escolar, especialmente a flexibilidade e consistência da formação. “A gente oferece um curso na modalidade EAD. Já é um diferencial, porque existem vários cursos presenciais, mas esse é um curso que você pode fazer no momento e na hora que quiser, onde estiver”, explica.



Sobre o curso de Secretaria Escolar

O Curso Técnico em Secretaria Escolar da UANE/FDR forma profissionais preparados para atuar com competência na gestão administrativa e pedagógica das instituições de ensino. A formação é, em sua maioria, à distância (EAD), mas o curso inclui momentos presenciais, como o estágio. A carga horária total é de 1.500 horas e duração de 15 meses, permitindo que o estudante organize seus estudos de acordo com sua rotina.

Fundamentado na Constituição Federal de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), o curso apresenta os dispositivos legais que regulamentam a organização e o funcionamento da educação brasileira, conhecimento indispensável a quem deseja atuar no setor.