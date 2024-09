Profissional de secretaria escolar é foco de série de debates

Três episódios estão disponíveis no canal da FDR no YouTube; Último encontro ao vivo ocorre na próxima terça-feira, 24

A Universidade Aberta do Nordeste (Uane) e a Fundação Demócrito Rocha (FDR) lançaram uma série de quatro debates sobre a importância do papel do profissional de secretaria escolar. Os encontros ao vivo têm como objetivo promover o curso técnico em Secretaria Escolar da Uane, que é realizado na modalidade à distância e segue com inscrições abertas. As lives estão sendo lançadas no canal da FDR no YouTube toda terça-feira, estando o último encontro programado para o próximo dia 24 de setembro.

Os episódios são apresentados por Jôsy Cavalcante, coordenadora pedagógica da Uane. A série contará com episódios que vão abordar a relação entre o secretário escolar e outros atores essenciais ao dia a dia da escola, como diretores e pedagogos. Acesse as lives:

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Live 01: No coração da escola: o papel do secretário escolar

Live 02: O diretor e o secretário: alinhando visões no núcleo gestor

Live 03: O elo pedagógico: secretário escolar e a pedagoga

Live 04: Sala de aula e secretaria: facilitando o trabalho da professora - 24 de setembro