Universidade promove cursos com bolsa de 40% em junho

As qualificações são livres e não necessitam de pré-requisitos para serem acessadas. Objetivo da Universidade Aberta do Nordeste (Uane) é desenvolver uma educação mais democrática

A Universidade Aberta do Nordeste (Uane), da Fundação Demócrito Rocha (FDR), está presenteando os alunos com uma promoção que comemora os 40 anos da instituição. Durante todo o mês de junho, os interessados em se inscrever nos cursos de Literatura Cearense, Formação de Tutores em EaD e Sala de Aula Digital irão receber uma bolsa de 40%. Para aproveitar a oportunidade, basta acessar a página do curso desejado e aplicar o cupom UANE40 no momento da inscrição.

Os alunos têm até 120 dias para completarem os cursos. A inscrição também dá direito ao acesso a todos os conteúdos da plataforma O POVO Mais. O objetivo é variar os cursos participantes da promoção nos próximos meses. Ao longo de quatro décadas, a Uane já atendeu cerca de 1,6 milhão de alunos em todo o Brasil.

Gerente geral da FDR, Marcos Tardin garante que as capacitações apresentam grande grau de aprofundamento. “Nossos preços já costumam ser acessíveis, além dos muitos que a gente oferece gratuitos. Com a bolsa de 40% fica mais acessível ainda. É uma oportunidade bem legal para quem não conhece os cursos da Fundação. A gente dá a nossa contribuição para a formação do público não só do Ceará, mas de todo o Brasil”, destaca.

Conheça mais sobre os cursos

- Sala de Aula Digital: prepara o professor para se adaptar às novas necessidades do ensino da atualidade. O professor vai ver todas as dicas e requisitos necessários para adaptar a aula dele ao ambiente digital. Também abarca pessoas autônomas interessadas em criarem cursos online para expandir um negócio.

- Literatura Cearense: traz todo o histórico da literatura cearense e a importância para o Brasil, abordando os grandes autores cearenses. Mais voltado para professores, estudantes e pesquisadores da área.

- Formação de Tutores em EaD: prepara tutores para cursos a distância, principalmente para professores e estudantes que queiram adentrar o mercado.



Sobre a Uane



A Uane é uma das precursoras no ensino a distância no Brasil. A instituição parte do conceito de Universidade Aberta, na qual o ensino é mais democrático. Assim, os chamados cursos livres não necessitam de pré-requisitos para serem acessados. Atualmente, além dessas qualificações, a Uane disponibiliza cursos técnicos e de extensão.

