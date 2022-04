Fundação Demócrito Rocha abre inscrições para Curso Técnico em Secretaria Escolar

Quem busca capacitação e aperfeiçoamento profissional vai sempre se destacar, especialmente em tempos de crise e retração do mercado de trabalho. Se o objetivo é a realização pessoal, o caminho passa pelo autoconhecimento e pelo sentido de coletividade. E para continuar sempre atualizado e integrado às mudanças ao nosso redor, uma boa opção é buscar os cursos livres. Essa modalidade de ensino aprofunda eixos temáticos de determinados segmentos, em formações de curta e média duração que podem ser realizadas a partir da disponibilidade de tempo do aluno. Com o intuito de contribuir com a qualificação de estudantes e profissionais, a Universidade Aberta do Nordeste, da Fundação Demócrito Rocha (Uane/FDR), oferece desde 2018 cursos livres em diversas áreas do conhecimento, com preços bem acessíveis e instrutores com expertise.

Atualmente, são nove opções de trilhas - muitas delas voltadas para a formação continuada de educadores, mas com temáticas que podem ser exploradas e aproveitadas por membros de diversos grupos sociais e profissionais. “A formação continuada é uma característica muito marcante dos nossos cursos, que são indicados para profissionais que já têm bagagem, mas querem se aprofundar em algum tema porque sabem que, se você não busca novos conhecimentos, você fica para trás. Isso é um pensamento muito comum na área da educação, em que você sempre precisa se atualizar e diferenciar, mas vale para profissionais de todas as áreas”, ressalta Viviane Pereira, gerente pedagógica da FDR.

Nos cursos remotos da Uane, o aluno tem acesso ao Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma digital que permite que ele explore o conteúdo dos módulos temáticos em diversos formatos de mídia: além das videoaulas, há materiais em texto, podcast e radioaula, que contribuem para uma nova forma de aprender, que exploram possibilidades de acordo com a necessidade de cada curso. Também há uma biblioteca virtual com indicação de leituras e materiais em vídeo que complementam o aprendizado.

Segundo Viviane, o maior benefício desse tipo de formação é que ela costuma ter efeitos mais imediatos do que cursos mais extensos, já que o profissional pode, após cada momento de aprendizado, compartilhar e botar em prática o que aprendeu no seu ambiente de trabalho. E em um momento de mercado em crise e com a área da educação extremamente fragilizada, esse é um diferencial que pode auxiliar diretamente na evolução de alunos em escolas e outros locais de formação, e até na saúde mental dos profissionais, que se sentirão mais preparados para lidar com os desafios do cotidiano.

Busca por cursos online despontou na pandemia

A procura por formas de se capacitar, qualificar ou atualizar online, que parecia uma “moda” nos primeiros meses de isolamento social, veio para ficar. De acordo com Marcos Tardin, gerente-geral da FDR, 2020 foi o ano em que houve mais procura pelos cursos da instituição, com quase 340 mil alunos de todo o País inscritos nas diversas trilhas de aprendizagem virtual. “Além do aumento de inscritos nos cursos de extensão gratuitos, estamos experimentando um crescimento exponencial muito grande no interesse pelos cursos livres nos últimos três meses, e acreditamos que ele irá aumentar muito até o fim do ano”, afirma.

Para Tardin, o destaque vem como resultado da tradição da Fundação, que atua em práticas pedagógicas há 38 anos, junto à seleção de conteudistas bem preparados e atualizados. “Buscamos sempre instrutores que tenham conhecimento sólido naquele tema, além de uma maneira diferenciada de passar aquele conhecimento”, explica.

O avanço tem estimulado a ampliação da grade de cursos livres. Na última semana, foi lançado o curso “Literatura Cearense”, composto por 12 módulos que exploram a arte e a história do Estado por meio de obras de autores da terra e com possibilidade de conclusão em até quatro meses, evitando a evasão dos alunos e contribuindo para a adequação do conteúdo à rotina de cada um. Até o fim do ano, pelo menos mais três cursos livres devem ser lançados pela instituição.

CONFIRA OS CURSOS LIVRES OFERTADOS PELA FDR

-Curso Básico de História em Quadrinhos

-Quadrinhos em Sala de Aula

-Educação Midiática e a BNCC

-Formação de Tutores em EaD

-Responsabilidade Social e Sustentabilidade

-Sala de Aula Digital

-Formação de Mediadores de Educação para Patrimônio

-Formação de Mediadores de Leitura

-Literatura Cearense

SERVIÇO

Cursos livres da Fundação Demócrito Rocha

Inscrições: Site da FDR

Valores: Há opções gratuitas e cursos com investimento entre R$ 50 e R$ 100



