Saiba quais os segredos da prova de Linguagens do Enem

Projeto Bizu do Enem dá dicas para quem quer fazer o Exame Nacional do Ensino Médio com o conteúdo fresquinho na mente

4. Fique atento aos comandos de cada questão e aos verbos que iniciam as alternativas, pois, muitas vezes, é essa correlação que fará você encontrar a resposta correta;

5. Nas questões sobre Gêneros Textuais, observe no comando o que está sendo pedido (posicionamento crítico do autor, função social do gênero, recursos expressivos, identificação de gênero etc);

6. Nas questões sobre Arte, observe o que se está pedindo no comando (função ou impacto do objeto artístico analisado, padrões de beleza ou inter-relações artísticas);

7. Nas questões de Literatura, observe o que se pede nos comandos (análise do texto literário em seu momento de produção ou de recepção, procedimento de construção do texto literário ou concepções estéticas);

8. Nas questões que envolvem textos predominantemente argumentativos, observe o que lá se pede (recursos verbais e não verbais, tema, assunto, ponto de vista, recursos linguísticos, objetivo do autor, público-alvo ou estratégias de argumentação);

9. Nas questões sobre Variações Linguísticas, o candidato deverá saber identificar registros, relacionar situações de comunicação com uso da linguagem e usar a norma-padrão;