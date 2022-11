Faculdade Ari de Sá lança novos cursos na área da saúde

A Faculdade Ari de Sá carrega em seu DNA mais de 20 anos de experiência em educação e se preocupa em formar profissionais capazes de atender às necessidades do mercado de trabalho e da sociedade.

Com isso em mente, e analisando as tendências para o futuro das profissões, a FAS acaba de lançar cinco novos cursos na área da saúde: Biomedicina, Odontologia, Nutrição e Fisioterapia. O curso de Enfermagem está aguardando portaria junto ao MEC para ser ofertado.

Assim como diversos outros setores, a área da saúde vive em constante transformação, mas uma coisa não muda: a busca incessante por novos talentos. A cada dia, surgem técnicas, tratamentos e inovações que abrem espaço para profissionais competentes e preparados.

Além disso, a falta de mão de obra sentida nessa área acaba refletindo em uma maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde por parte da população, aumentando as filas e o tempo de espera por atendimento. Essa situação também contribui para que o mercado esteja sempre pronto a absorver e empregar novos profissionais.

Outro diferencial que torna os cursos da área da saúde cada vez mais atrativos é a infinidade de possibilidades de atuação. Hoje, por exemplo, um profissional formado em Odontologia encontra um mercado cada vez mais promissor na área da estética, algo impensável há alguns anos.

A Faculdade Ari de Sá possui toda a estrutura necessária e exigida para os cursos, com laboratórios, biblioteca composta por mais de 20 mil exemplares, corpo docente formado por mestres e doutores, além da excelência já conhecida e comprovada, sendo a única instituição de Educação Superior do Ceará com nota máxima no MEC (Conceito IGC 5).

As primeiras turmas de Biomedicina, Nutrição, Fisioterapia e Odontologia da Faculdade Ari de Sá iniciarão as aulas no começo de 2023 e as inscrições já estão abertas. Além do vestibular, também é possível ingressar como Portador de Diploma, transferência de matrícula ou com a nota do ENEM.

As inscrições devem ser feitas pelo site vemprafas.com, onde também é possível obter mais informações sobre os cursos.



