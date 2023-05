Marca Fortaleza: conheça receitas que inspiram amor

A marca Fortaleza é responsável por unir sabor e tradição na mesa de milhares de pessoas. Tanto que já consolidou um lugar de afeto na casa dos cearenses e continua crescendo pela memória afetiva, que passa de geração a geração, e pela qualidade dos produtos.

O macarrão e a Cream Cracker são exemplos de como a comida ultrapassa barreiras e impacta a cultura e a vida do cearense de todas as classes sociais. De que jeito você come seu macarrão ou sua Cream Cracker? Reunimos algumas ideias fáceis e saborosas para você colocar em prática:

Reinventando a tradição

Desde que “se entende por gente”, Maryvane Teles percebeu nas refeições a oportunidade de celebrar o afeto, reunir a família, contar histórias e reviver boas memórias. Os produtos da marca Fortaleza sempre estiveram presentes nesses momentos.

A dona de casa lembra que o pai nunca deixava faltar os biscoitinhos para comer com café, e que a mãe fazia questão de sempre escolher a marca Fortaleza. Hoje, aos 54 anos, Mary mantém a rotina e as memórias vivas, reproduzindo uma receita mais do que especial para sua família.

Há mais de 25 anos, Mary aprendeu a fazer sua famosa farofa com biscoito Cream Cracker Fortaleza. A receita deu tão certo que é sucesso na família toda desde então. Ela explica que, para qualquer ocasião, a farofa é um prato obrigatório.

“Natal, Ano Novo, todo almoço que eu faço tem que ter. Fica bom com tudo, até sozinha. Tem uma amiga minha que pede um pouquinho para comer com café. É maravilhoso o sentimento de alegria de ter todo mundo reunido. É tão bom fazer uma receita com produtos bons, né? As pessoas gostam e elogiam”, conta.

Assim, Mary cuida com carinho da herança que recebeu dos pais. Com a família, ela aprendeu que a comida pode unir as pessoas, carregar afeto e enriquecer vivências. Ela ainda completa: “os produtos da Fortaleza são assim, de cearense raiz, né? Eu amo”.

Confira a receita de farofa de biscoito Cream Cracker Fortaleza:

Ingredientes

- 1 pacote de biscoito Cream Cracker Fortaleza

- 1 cenoura média ralada

- 1 cebola roxa picada

- 2 colheres de sopa de manteiga

Modo de fazer

- Refogue a cenoura e a cebola na manteiga

- Triture o biscoito no liquidificador, deixando no ponto de pó

- Misture o pó do biscoito com os ingredientes refogados, com o fogo desligado

- Agora é só saborear!

Quer um jeitinho para deixar a Cream Cracker de todo dia ainda mais gostosa? A chef Gabriela Carvalho e a nutricionista Iêda Queiroz dão dicas de como inovar no consumo dos alimentos no cotidiano:

Dica da chef Gabriela

Além de triturar o biscoito para fazer farofa, a Cream Cracker Fortaleza pode ser usada para empanar filés de frango ou carne. A crocância é garantida. A farinha de biscoito entra no lugar da farinha de rosca ou panko.

Dica da nutri Iêda

Assim como o macarrão, esse biscoito é fonte de carboidratos simples. Então, para uma refeição mais nutritiva, a dica é comer no café da manhã ou nos lanches com ovos mexidos, grãos como a chia e linhaça, patê de atum ou frango, queijo ou requeijão.

Esses são alimentos ricos em proteínas, fibras e gordura, que irão retardar a absorção do carboidrato do biscoito, trazendo mais saciedade.

Macarrão ao alho e óleo: o jeitinho cearense

Obrigatório na mesa de muitos cearenses, o macarrão é um insumo herdado dos imigrantes italianos e conquistou o Brasil. Já parte da cesta básica, tornou-se peça final a compor a alimentação tradicional do brasileiro, sendo tão popular quanto o arroz e o feijão. É o que aponta o chef e professor de gastronomia da Universidade Federal do Ceará (UFC), Leo Gondim.

Nos restaurantes populares de prato feito, ele não pode faltar. A tradição cearense é juntar arroz, feijão e macarrão, além da “mistura”. Outro estilo bem cearense é comer macarrão com farofa. Leo também relembra uma receita tradicional de macarrão feito no forno, com carne moída, ovo cozido e azeitona.

Existe, ainda, o macarrão com colorau, comum em lugares do sertão. Seja como for, aqui, o macarrão Fortaleza é degustado de maneira diferente em relação a sua terra natal. O cearense gosta mesmo é do macarrão ao alho e óleo, servido como acompanhamento.

O chef Leo explica que a maneira de comer é estruturada, primeiramente, pelo sabor. Dessa forma, por ser um alimento mais básico e de sabor neutro, assim como o arroz, é necessário um complemento. “No Ceará o complemento se chama ‘mistura’, que é a proteína. Ele é um produto para comer com carne, frango ou peixe”, indica.

Dica da chef Gabriela

O ponto principal é obedecer ao tempo de cozimento da embalagem dos diferentes tipos e cortes do macarrão Fortaleza. Caso o período tenha sido ultrapassado, é possível lavar o macarrão com água fria para interromper o cozimento. Ele pode ser acompanhado de molho vermelho, rosé ou branco. No caso do branco, pode ser temperado com noz moscada e queijo.

O macarrão de grano duro e massa curta também pode ser usado para fazer saladas frias, com milho, presunto, queijo, ervilha e tomate. Nesse caso, os molhos ideais são os frios, como molho pesto ou de iogurte. O indicado é que massas longas, como espaguete, não sejam quebradas, já que foram feitas para serem enroladas pelo garfo.

Dica da nutri Iêda

Sendo um alimento de fácil digestibilidade, o consumo mais adequado se dá pelo acréscimo de outros nutrientes à refeição. Uma ideia é consumi-lo adicionando molho de tomate, requeijão, carne, peixe ou frango, além de legumes ou salada de folhas, para ter mais vitaminas e mais saciedade.