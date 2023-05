Fábrica Fortaleza: sete décadas para celebrar

A marca Fortaleza é a primeira da M. Dias Branco e comemora, em 2023, 70 anos como parte da vida e da cozinha das famílias cearenses. Uma marca familiar, com grande força, que segue se expandindo além do Ceará, conquistando forte presença no Nordeste e avançando por várias regiões do País, atuando em diversas categorias, como massas, biscoitos e torradas.

A Fortaleza vem conquistando o coração de seus consumidores desde a infância, em incontáveis momentos de troca e afeto. Torna-se assim, de geração em geração, parte da memória afetiva das pessoas, uma marca de forte conexão emocional, que apoia e compartilha com as famílias histórias e lembranças únicas.

Para celebrar esse vínculo e amor que se fortalecem há sete décadas, O POVO preparou uma linha do tempo com a história, curiosidades e um panorama de como a marca Fortaleza se entrelaça com a história da cidade que a batizou. Confira a seguir:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1926

O português Manuel Dias Branco chega ao Norte do Brasil. Um ano depois, muda-se para o Cedro, no Ceará. Em 1936, já em Fortaleza, compra a Padaria Imperial, com sede na avenida Visconde do Rio Branco, 2178, no bairro Joaquim Távora.

1951

Prédio onde funcionou a Padaria Imperial, na esquina da avenida Visconde do Rio Branco com a rua Abaiara Crédito: Divulgação

A padaria muda de endereço e de nome. A “Padaria Fortaleza” é transformada em uma fábrica de biscoitos e massas, a Fábrica Fortaleza, dando início à marca Fortaleza em 1953. No mesmo ano, Ivens Dias Branco entra na sociedade e muda o nome da empresa para M. Dias Branco & Cia. Ltda.

1954

A bolacha Pepita, primeiro produto em escala industrial da marca, começa a ser comercializada um ano após a criação da Fortaleza. Ela foi o primeiro grande sucesso do negócio no segmento.

1962

Primeira imagem do Fortinho Crédito: Divulgação

Para se aproximar do público infantil, a marca cria o mascote “Fortinho”, que virou estrela dos comerciais de TV da época e até hoje estampa embalagens de produtos Fortaleza. Nesse ano também foi lançado o biscoito Petit Beure! A Fábrica Fortaleza ingressou na linha de produtos populares e começou a distribuição para o interior do Ceará.

1967

A Fábrica Fortaleza começa a produzir massas, se tornando a terceira fábrica de macarrão do País.

1972

Kombis da Fortaleza em um dos desfiles do Dia da Indústria Crédito: Divulgação

No início da década de 70, 48 kombis circulavam para entregar os produtos pela Capital.

1975

A Creme Cracker assumiu a grafia em inglês Cream Cracker. Isso porque o diretor da Baker Pekins esteve na fábrica e garantiu que o produto tinha padrão internacional e, por isso, teria capacidade de ser exportado para qualquer lugar do mundo.

1978

A fábrica Fortaleza mudava seu complexo industrial e comercial para o Km 18 da BR-116, no município do Eusébio. Com um projeto todo preparado em Londres por um escritório especializado, a nova sede passa a ocupar uma área construída de 28 mil km².

1984

Novidade: são lançados os Biscoitos Sortidos Especial.

1990

No início dos anos 90, o grande sucesso da marca Fortaleza foram as Petit Crackers, Cream Cracker que ficou ainda mais tostadinha e crocante.

2015

A família Fortaleza cresce e amplia seu portfólio, ingressando na categoria torradas, trazendo modernização e inovação para a marca.

2023 – Força cearense

Atualmente, a M. Dias Branco é a maior indústria de biscoitos e massas do país*, sendo composta por 18 unidades industriais. São sete moinhos de trigo, duas unidades de refino de óleos e produção de gorduras especiais e margarinas e nove indústrias para a produção de biscoitos e massas, torradas, pães e snacks.

A marca Fortaleza, pontapé inicial da história da companhia, comemora seus 70 anos oferecendo aos seus consumidores um cardápio de opções para todas as mesas e gostos, dispondo de 18 cortes de massa, 28 tipos de biscoito e 6 de torradas.

*Fonte: Nielsen Retail - Total Brasil - INAC + C&C - T. Biscoitos / T. Massas Alimentos - Share Volume - YTD 23 (atualizada em fevereiro de 2023)

Saiba mais: Super Lata

Lata da Bolacha Maria Crédito: Divulgação

As cores vermelha, amarela, azul e o logo tradicional estão presentes nas embalagens da marca Fortaleza desde a sua criação. A imagem abaixo é da lata de dois quilos de biscoitos Cream Cracker Fortaleza, que fez a fama da marca ao ser vendida de porta em porta em toda região da Capital e em cidades do interior.



E-book gratuito

Para celebrar essas sete décadas, reunimos receitas fáceis e saborosas, elaboradas por consumidores da marca Fortaleza, que irão fazer seus momentos em família ainda mais felizes.

Clique aqui para baixar o PDF.