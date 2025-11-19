Futuro e desafios: como inspirar mais meninas a entrarem no mundo tech

Alunos classificados para apresentação dos projetos de games na edição 2024 do Fábrica de Programadores. O pódio foi inteiramente conquistado por mulheres. / Crédito: João Filho Tavares

A presença feminina no setor de tecnologia cresce, mas ainda está distante do ideal. Dados da Brasscom apontam aumento de 7,7% na participação de mulheres entre 2020 e 2023 no campo das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

O número anima, mas especialistas garantem: há muito trabalho pela frente. Iniciativas de formação, como o projeto Fábrica de Programadores, da Fundação Demócrito Rocha, surgem como uma das chaves para reverter a desigualdade histórica.



O projeto oferece gratuitamente a cerca de 2 mil jovens e adolescentes acesso à lógica de programação, tendo como propósito ensinar a pensar “de forma algorítmica”. É justamente neste ambiente que o estímulo à participação feminina se torna urgente.

Mais mulheres, mais segurança, mais inovação

Para quem atua no setor, o avanço existe, mas ainda não é suficiente. A desenvolvedora Rayanne Reveg, cofundadora do estúdio cearense Bravika, percebe as mudanças de perto.

“Eu vi muita presença (feminina) quando pude ser mentora recentemente de mais mulheres e isso me motivou muito. Na minha época de faculdade, eu não tinha tantas representações localmente, e isso me fazia ficar insegura dos espaços que eu frequentava”, afirma.

Rayanne relata que hoje encontra mulheres tanto nas áreas técnicas quanto na gestão e nos negócios, um movimento que considera imprescindível para tornar o ambiente mais seguro e inspirador.



Na indústria de jogos, o cenário é semelhante. Raquel Gontijo, diretora de Relações Institucionais e Governamentais da Abragames, destaca que, apesar do crescimento, o setor ainda é predominantemente masculino, principalmente na programação e nos cargos de liderança.

“Cerca de 30% a 37% das empresas desenvolvedoras de jogos têm mulheres, mas ainda é muito aquém do que deveria ser. Nos cargos de liderança, por exemplo, esse número cai para quase 10%”, lembra.

O caminho para inspirar mais meninas

Representação importa: ver mulheres em desenvolvimento, arte, liderança e empreendedorismo encoraja novas gerações;



ver mulheres em desenvolvimento, arte, liderança e empreendedorismo encoraja novas gerações; Ambientes seguros importam: empresas e instituições precisam assumir o compromisso de combater assédios e discriminações;



empresas e instituições precisam assumir o compromisso de combater assédios e discriminações; Formação importa: projetos como o Fábrica de Programadores reduzem a distância entre meninas e o mundo tech;



projetos como o Fábrica de Programadores reduzem a distância entre meninas e o mundo tech; Continuidade importa: iniciativas isoladas ajudam, mas políticas permanentes transformam.

Empreender é uma alternativa, mas não a única

Diante das barreiras, empreender parece, à primeira vista, uma saída para assumir protagonismo. Mas Rayanne e Raquel reforçam que essa escolha não resolve tudo.

“Empreender vale a pena se é algo que a pessoa quer. Não é atalho para ganhar dinheiro. É dedicação, é trabalho duro”, afirma Raquel. Já Rayanne enfatiza que a motivação precisa ir além da fuga de ambientes hostis. “Empreender não é para todo mundo. O mais essencial ainda é buscar empresas que possam prover um ambiente seguro para você se desenvolver”, incentiva. O papel da formação

A transformação também passa por programas de formação que democratizam o acesso ao conhecimento. O Fábrica de Programadores é justamente esse primeiro empurrão, especialmente para quem nunca teve contato com programação.



A iniciativa ensina desde fundamentos de lógica até noções de construção de sistemas e aplicativos, tornando o universo tech menos abstrato (e mais possível) para meninas e meninos de escolas públicas.

Na edição 2024 do Fábrica de Programadores, elas dominaram: foram três vencedoras. Além disso, em todas as três edições precedentes do projeto, os primeiro e segundo lugares foram sempre femininos. Relembre:

Edição 2022

