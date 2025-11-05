Perfil da nova geração: jovens conectados, multitarefas, criativos e empreendedores

Jovens exploram novas formas de aprender com tecnologia e inteligência artificial, transformando criatividade em soluções práticas / Crédito: Divulgação/Freepik

As novas gerações cresceram em meio a telas, redes sociais e conteúdos instantâneos. Essa familiaridade com o digital moldou jovens rápidos, criativos e abertos à inovação, mas também trouxe novos desafios para o aprendizado e para as relações humanas.

Head de Inovação do Instituto de Gestão e Cidadania (IGC), Ticiane Santana defende que as ferramentas digitais devem ser vistas como apoio, e não como substituto do pensamento. “O ChatGPT trabalha para mim, não é o contrário. Eu digo que ele precisa fazer e não o contrário. Porque eu sei fazer as perguntas, eu sei o que eu quero”, frisa a também enfermeira e doutoranda em Tecnologia e Inovação.



Ela ressalta que a inteligência artificial já integra a rotina profissional e pessoal, mas é essencial usar a tecnologia com consciência. “[A IA] está sendo utilizada o tempo inteiro e até mesmo já dentro de um prontuário eletrônico. O prontuário está lá, lendo o que a gente está conversando, e já analisando e me dando inúmeras possibilidades. O que não pode deixar de faltar é o desenho do pensamento, é o pensamento crítico”, alerta.

Aprender com rapidez e profundidade

Pedagoga e estudante de Psicologia, Silvia Dummar observa que os jovens aprendem de forma ágil, mas também é preciso estimular a profundidade no conhecimento. “Hoje, os jovens, as crianças, é tudo rápido. O raciocínio é rápido, mas o conteúdo está raso”, aponta. “A escola precisa se aprimorar, a educação precisa se aprimorar, porque os meninos já vêm para a escola juntos, preparados, e a educação é lenta”, reflete.

Silvia compartilha também experiências práticas sobre o uso de celulares e telas no cotidiano escolar, destacando medidas que ajudam a melhorar a atenção e o engajamento. “Tiraram celular das crianças, e deu uma recuperação muito grande na questão da atenção, desenvolvimento da aprendizagem, muito grande mesmo”, lembra.



Ela enfatiza ainda o papel dos professores como facilitadores da aprendizagem personalizada. “Você botar uma pergunta na IA, ela vai responder aquilo que você perguntou. E o menino, às vezes ele faz uma pergunta ao professor, ele não quer saber aquilo, ele quer saber algo mais. Então você vai questionar com ele, você vai criar com ele a resposta que ele quer ouvir”.

Fábrica de Programadores

O Fábrica de Programadores – Aprendendo a Programar com Games e IA é um exemplo de como unir educação e tecnologia de forma prática e divertida. O curso 100% digital e gratuito, desenvolvido pela Fundação Demócrito Rocha com apoio da Universidade Federal do Ceará, permite que estudantes do ensino médio e jovens aprendam lógica de programação, criem jogos e explorem fundamentos da inteligência artificial.

