Impulsione sua produtividade profissional com ferramentas de IA

O Parlamento Europeu define Inteligência Artificial (IA) como “a capacidade de uma máquina para reproduzir competências semelhantes às humanas, como é o caso do raciocínio, a aprendizagem, o planejamento e a criatividade”. Atualmente, as soluções baseadas nessa tecnologia têm se destacado pela capacidade de automatizar atividades e poupar tempo, auxiliando indivíduos não só no ambiente profissional, mas também no cotidiano.

Talvez a ferramenta de IA mais popular do momento, o ChatGPT é um chatbot desenvolvido pela OpenAI, uma empresa de pesquisa e desenvolvimento de IA. Entre as inúmeras utilidades do recurso estão a escrita, edição e resumo de textos e ideias, sugestão de insights e respostas a perguntas simples e complexas. Além disso, o ChatGPT pode pesquisar assuntos na internet e analisar dados de documentos. Para usá-lo, basta escrever na caixa de texto o que deseja e esperar o retorno. A ferramenta está disponível na versão gratuita e paga, com mais funcionalidades, no valor de 20 dólares (cerca de R$ 107,40) mensais.





O GitHub Copilot é voltado para programadores e foi desenvolvido pelo GitHub, uma plataforma de hospedagem de código-fonte e arquivos, em conjunto com a OpenAI. A ferramenta sugere linhas de código enquanto desenvolvedores digitam e transforma comandos de linguagem natural em sugestões de códigos baseadas no contexto do projeto. O Copilot pode fornecer assistência durante o desenvolvimento de software, desde conclusões de código e assistência por chat até explicações de código e respostas a documentos. O recurso é pago, com o plano mais básico saindo no valor de 10 dólares (aproximadamente R$ 53,74) mensais.

Semelhante ao ChatGPT, o Gemini, do Google, pode auxiliar o usuário a escrever, planejar, aprender e em outras atividades. A ferramenta funciona gerando respostas a perguntas ou comandos inseridos na plataforma. O Gemini é gratuito e, para utilizá-lo, é necessário ter uma conta do Google pessoal gerenciada por você ou uma conta do Google Workspace. Já o Gemini Advanced (Avançado) está disponível a partir de R$ 96,99 mensais.