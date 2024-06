Mercado de tecnologia: área para todas as idades

“A praticidade da juventude aliada a maturidade de quem já passou por diversas experiências pode ser vista como um diferencial para alcance de resultados extraordinários”, resume. Ele afirma que há diferenças de visões em alguns pontos. Mas que é preciso saber “tirar proveito dessas situações para o bem”. “O trabalho de alinhamento de expectativas faz a diferença para deixar todos com o propósito alinhado, veja as diferenças de forma agregadora, devemos atentar para o fundamental que é estimular as pessoas, deixando o ambiente mais colaborativo possível”, compartilha.

Há 26 anos no mercado, Vinicius Amanajás, Gerente de TI do Grupo Aço Cearense, relata que o que o fez crescer na carreira foi a “ajuda dos mais experientes, amigos com mais idade me fizeram aprender de forma rápida”. Na experiência dele, o mercado precisa da participação dos jovens e dos mais experientes. Uma troca que “estimula o trabalho colaborativo”.

Emanuelle Nogueira Jucá, 46, Analista de Sistemas do Instituto Atlântico, alerta que a tecnologia é uma área que muda constantemente. “É muito dinâmica, estão sempre surgindo novas tecnologias, novas linguagens, novos frameworks e a gente tem que estar sempre se atualizando”. Se alinhar a esse ritmo pode ser difícil no começo, ensina Emanuelle, que atua na área há 22 anos.

Ela compartilha as preocupações ao observar pessoas entrando no mercado de trabalho cada vez mais jovens. “No meu primeiro emprego, super jovem, todo mundo era novinho, da mesma idade. O tempo foi passando e foram vindo outras pessoas jovens. Eu lembro que ficava com essa preocupação na cabeça. ‘Meu Deus, será que eu ainda terei meu emprego daqui a 15 anos? Será que quando eu tiver com 50 anos eu ainda vou estar empregada?”, questionava.

Emanuelle relata que não se sente mais “ameaçada” pela juventude de quem está chegando ao mercado de trabalho. “Pelo contrário, eu vejo que quem está no mercado há mais tempo acumula experiências riquíssimas. Essa troca de experiência com as pessoas mais jovens é importantíssima, porque a gente se atualiza com eles e eles aprendem com a gente. Aprendem a lidar com as situações, com as pessoas, com os conflitos. Então, é uma troca muito bacana das diferentes gerações”, descreve.