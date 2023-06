Inteligência Artificial nos negócios: quais as possibilidades?

A Inteligência Artificial, tecnologia de programação de máquinas para execução de tarefas – das mais simples às mais complexas – desafia e repensa a relação humano-máquina. Do ChatGPT a mecanismos que criam imagens e músicas, passando por chatbots e automação industrial, ela está se popularizando e é acessível mesmo para quem não possui conhecimento profissional ou científico sobre o assunto. E como qualquer nova ferramenta digital, ela já está inserida no mundo dos negócios e traz soluções que podem impulsionar vendas e fortalecer o relacionamento com o cliente.

De acordo com Victor Hugo de Albuquerque, professor do departamento de Engenharia de Teleinformática da Universidade Federal do Ceará (UFC), empreendedores podem fazer diferentes usos da IA. É possível mapear e processar dados, identificar o local adequado para a abertura de um negócio e otimizar processos de fabricação, entre outras atividades. Mas o grande destaque é a possibilidade de conhecer melhor o cliente.

“A ferramenta pode impulsionar negócios demonstrando quais os interesses do cliente, através de um mapeamento que mostre quais produtos atendem às necessidades dele”, explica. Também é possível combinar a IA com outras tecnologias e se aproximar do público por meio de interações online.

Segundo Pedro Pedrosa Rebouças Filho, doutor em Inteligência Computacional e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), há alguns setores da Inteligência Artificial que se destacam como potencializadores de resultados para empresas.

O mais relevante é o de Data Science (Ciência de Dados) e toda a atmosfera em sua volta, como Sistemas Embarcados, Processamento na Ponta, Processamento na Nuvem, Processamento de Sinais e Processamento de Alto Desempenho. “Essas áreas, suas tecnologias e ferramentas potencializam as áreas de inteligência computacional junto com processamento de dados com redução de custos”, afirma o especialista.

O professor Victor Hugo ressalta, no entanto, que é preciso se atentar a um ponto na hora de utilizar uma ferramenta de IA para soluções de negócios: a necessidade da consultoria de um profissional da área para melhores resultados. “A ferramenta dá um leque de opções, mas não existe IA sem um especialista na área de aplicação”, lembra.

Ele destaca que a IA ainda enfrenta muitas questões “metafóricas, ambíguas, de análise de sentimentos negativos” que somente o cognitivo do ser humano consegue avaliar. “Além disso, o principal problema hoje é entender qual problema deve ser enfrentado pela IA e ter uma base de dados que possa ser trabalhada, desenvolvida, testada e validada”, pontua.

Iniciativas no Ceará

O Ceará tem se destacado a nível nacional na aplicação de Inteligência Artificial para soluções inovadoras. O principal exemplo ainda é na gestão pública, segundo Victor Hugo Albuquerque, especialmente na saúde, educação e segurança pública. O uso de IA na indústria também tem se fortalecido.

Há também um grande número de programas voltados para o desenvolvimento e popularização do tema, de acordo com o professor Pedro Rebouças Filho. Se destacam iniciativas como o programa Cientista Chefe, do Governo do Estado do Ceará; o programa Iracema Digital e os polos Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), localizados no IFCE, na UFC e no Instituto Atlântico, onde empresas de diversos portes podem desenvolver tecnologias de sistemas inteligentes com incentivo do Governo Federal.

Em março deste ano, também foi inaugurado Centro em Inteligência Artificial da UFC (CRIA), que terá como projeto inaugural o Cereia, uma parceria entre UFC, Fapesp e Grupo Hapvida NotreDame Intermédica para pensar soluções de saúde por meio da IA.



Podcast O POVO Tecnologia

