Projeto Fábrica de Programadores premia estudantes da rede estadual de ensino

Alunos contemplados com prêmios são de Fortaleza, Viçosa do Ceará e Juazeiro do Norte

No último dia 19, o projeto “Fábrica de Programadores – Aprendendo a programar com games”, da Fundação Demócrito Rocha (FDR), realizou o encerramento da primeira turma do programa, que tem como intuito ensinar princípios de programação tendo jogos digitais como elemento motivador, para jovens de 15 a 29 anos. Além de palestras com especialistas da área, os três melhores games entre os 15 finalistas foram premiados com notebooks (1º e 2º colocados) e um smartphone (3º lugar).

Ao todo, participaram do curso 1.000 estudantes da rede estadual de ensino de várias cidades do Estado. Foram premiados pelos melhores protótipos os estudantes Sabrina Ferreira de Souza, de Fortaleza, que ficou em primeiro lugar com o jogo “Mission Impawssible”; Ana Karen Vasconcelos Alves, de Viçosa do Ceará, que ficou em segundo com o game “Bunny Girl”; e Pedro Igor da Silva Dutra, de Juazeiro do Norte, que ocupou a terceira colocação com o projeto “Fallen Gods”.

O júri que definiu os projetos de destaque foi composto por instituições ligadas às áreas de educação, tecnologia e empreendedorismo. Participaram representantes da Casa Azul, Banco do Nordeste (BNB), Sebrae Ceará, Laboratório Iris (Governo do Estado), Tallos, Instituto Atlântico e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Durante o percurso de aprendizado, pautado por 200 horas/aulas de lógica de programação, linguagem orientada a objeto, conceitos de jogos e temas afins, o grupo foi acompanhado por 20 tutores da Universidade Federal do Ceará (UFC), parceira da FDR no projeto. O programa foi patrocinado pelo Governo do Estado e pela Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), com coordenação geral de Valéria Xavier, executiva do O POVO, e do jornalista Hamilton Nogueira.

Para ter acesso a conteúdos voltados para o mercado de tecnologia e saber mais sobre o projeto Fábrica de Programadores, acesse fdr.org.br/fabricadeprogramadores. Neste endereço é possível, inclusive, fazer uma pré-inscrição para próxima turma, prevista para acontecer em 2023.

