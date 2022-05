Cibersegurança: saiba quais os perigos da internet e como proteger informações

Engana-se quem pensa que é possível haver inclusão social sem inclusão digital nos dias de hoje. Isso porque, especialmente após o início da pandemia, a digitalização dos processos avançou em todos os setores produtivos, inclusive na gestão pública, com muitos dos direitos do cidadão sendo vinculados ao online. Por isso, no Brasil e no mundo, cada vez mais os governos se adequam ao modelo E-Gov (também chamado de Governo Eletrônico ou Governo Digital), ou seja, ao uso de novas tecnologias para aproximar os cidadãos da administração pública.

Segundo Jéssika Moreira, coordenadora-geral do Íris - Laboratório de Inovação e Dados do Governo do Ceará, a ideia de Governo Digital tem como foco a entrega de “serviços mais acessíveis, ágeis e efetivos”, tendo como base a transparência, a otimização e a simplificação dos processos. No Ceará, a criação do Laboratório Íris integra uma série de ações do Governo para avançar no modelo E-Gov.

“Como exemplo de projetos conduzidos pelo Íris, temos o Ceará App, aplicativo de serviços digitais que possibilita à população acessar 100 serviços digitais em um único canal”, destaca Jéssika. No app, cidadãos cearenses têm acesso a informações e iniciativas de diversas secretarias, como as da Saúde, Educação e Fazenda, entre outras.

Para tornar esta e outras plataformas cada vez mais acessíveis, o laboratório possui um núcleo de Experiência do Usuário (UX), Linguagem e Usabilidade, com o objetivo de adequar processos e serviços às necessidades do cidadão-usuário. Entre os projetos recentes do núcleo está o redesign da página de serviços da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), que tem como intuito tornar o acesso mais intuitivo e a linguagem mais fácil de compreender.

“Hoje os serviços estão agrupados por sistemas, o que nem sempre é inteligível pelo usuário final. Com o redesign, os usuários poderão encontrar mais facilmente os serviços, que serão organizados pela procura real, comprovado por ferramentas estatísticas”, explica a coordenadora de Tecnologia da Informação da Sefaz-CE, Inês Vale.

Além do redesign da página, o site da secretaria também possui novas formas de atendimento online, com chatbot e salas virtuais, além de ouvidoria, plantão fiscal e pesquisas de satisfação em ambiente digital. Serviços como os portais do Contribuinte, de Documentos Fiscais Eletrônicos e de Trânsito de Mercadorias também foram digitalizados desde o início da pandemia.

