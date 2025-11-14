M3 Elevadores: opção de tecnologia e design

Além da tecnologia, a M3 se destaca pelo uso de materiais de alto desempenho e acabamentos sofisticados / Crédito: Divulgação

Referência em modernização de elevadores no Ceará, a M3 Elevadores, fundada em 2011, é especialista em soluções para mobilidade vertical em condomínios, empresas e empreendimentos comerciais. A empresa combina engenharia de precisão e acabamento arquitetônico para criar projetos personalizados que equilibram desempenho, segurança e estética.

Modernização como carro-chefe

Com mais de uma década de atuação, a modernização de elevadores é a principal especialidade da M3. O serviço vai além da troca de peças, oferecendo atualização tecnológica completa, com cabines de alto padrão, sistemas de controle inteligente, maior eficiência energética e designs personalizados que valorizam o empreendimento. Essas soluções garantem conforto, desempenho, segurança e agregam valor patrimonial ao condomínio.



“Modernizar um elevador é investir em qualidade de vida, acessibilidade e sustentabilidade. Nosso objetivo é entregar soluções que realmente façam diferença na rotina dos moradores”, explica José Adelino, sócio-diretor operacional da M3 Elevadores.

A empresa conta com equipe própria de técnicos e engenheiros especializados, acompanhando todas as etapas do processo — da avaliação inicial à execução e manutenção contínua — garantindo agilidade, transparência e confiabilidade. Excelência técnica e design

Equipe da M3 Elevadores Crédito: Divulgação Além da tecnologia, a M3 se destaca pelo uso de materiais de alto desempenho e acabamentos sofisticados, que seguem tendências contemporâneas de arquitetura. A empresa oferece opções que vão do aço inox e vidro espelhado a painéis de LED e pisos personalizados, proporcionando projetos únicos e elegantes adaptados às necessidades de cada cliente.



Presença na Expomarket Condomínios 2025

A M3 apresentou cabines de alto padrão e seu assistente virtual com inteligência artificial na Expomarket Condomínios 2025, realizada nos dias 9 e 10 de outubro, no Shopping RioMar Fortaleza (Piso L3).

A feira reuniu os principais fornecedores, especialistas e gestores condominiais para apresentar tendências e inovações do setor. Gratuito e voltado para síndicos, conselheiros e administradores que buscam melhorar a gestão e modernizar seus condomínios, o evento contou com mais de 20 palestras e exposição de empresas líderes.

O assistente virtual da M3 Elevadores foi capaz de interagir por voz, fornecer respostas automáticas e oferecer suporte personalizado aos usuários, aproximando tecnologia e experiência de forma inédita no setor condominial.



M3 Elevadores Instagram: @m3elevadores Atendimento no WhatsApp: 85 98558-2657