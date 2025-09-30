ExpoMarket Condomínios 2025: Cegás apresenta sustentabilidade e inovação

Fachada CEGÁS / Crédito: Foto divulgação

O gás natural é cada vez mais a escolha de residências e condomínios em todo o Ceará: menos poluente, mais econômico e seguro. Além de reduzir custos, o gás natural desempenha papel estratégico na transição energética, conectando os combustíveis fósseis tradicionais a fontes mais limpas.

As vantagens do gás natural e seus benefícios para eficiência energética em condomínios e residências serão apresentados pela Companhia de Gás Natural do Ceará (Cegás) na ExpoMarket Condomínios 2025, que acontece nos dias 9 e 10 de outubro, no Shopping RioMar Fortaleza (Piso L3).



Com 30 anos de atuação, a Cegás foi pioneira no Brasil ao inserir biometano em sua rede de gás natural, produzido a partir do lixo do Aterro Sanitário Municipal Oeste de Caucaia em 2017, consolidando a companhia como referência nacional em energia limpa e inovação.

No evento, o público poderá conhecer de perto as vantagens do gás natural para residências e condomínios, tirando dúvidas sobre segurança, confiabilidade e praticidade. O gás natural pode alimentar fogões, fornos, aquecedores de água, sistemas de climatização a gás, piscinas e churrasqueiras integradas. Outro ponto importante é a economia: moradores que utilizam gás natural podem reduzir até 40% dos custos em comparação com o GLP, trazendo mais eficiência financeira para o lar. “Nos condomínios, sustentabilidade significa unir economia e inovação. O gás natural oferece mais segurança, praticidade e economia de custos em relação ao GLP, enquanto contribui para uma matriz energética mais limpa e eficiente”, afirma Gustavo Costa, diretor técnico e comercial da Cegás. No dia 9 de outubro, ele participará do painel “Caminhos para Sustentabilidade em Condomínios: gás, água e energia”, compartilhando cases, tendências e boas práticas para condomínios.

Selo Verde Cegás Durante a ExpoMarket Condomínios 2025, a Cegás lançará o Selo Verde, certificação que reconhece iniciativas ambientais e práticas sustentáveis em operações e no relacionamento com clientes. O selo contempla ações como eficiência energética, redução de emissões, uso de biometano, campanhas educativas e incentivo à adoção consciente do gás natural, reforçando o compromisso da Cegás com os princípios ESG (ambiental, social e governança).

Sobre a ExpoMarket Condomínios 2025

Nos dias 9 e 10 de outubro, o evento acontece no Shopping RioMar Fortaleza, conectando fornecedores, especialistas e gestores de condomínios residenciais e comerciais para debater desafios e inovações do setor.

Com mais de 20 palestras, exposição de fornecedores e participação de empresas líderes em soluções para condomínios, a ExpoMarket 2025 se consolida como o maior evento de gestão condominial do Ceará. O evento é gratuito e voltado para síndicos, conselheiros e gestores que buscam atualização, networking e novas ferramentas para administração condominial.

