Expomarket Condomínios 2025 debate o futuro dos síndicos no Brasil

Amanda Accioli fará palestra destacando o equilíbrio como chave para novos gestores / Crédito: Divulgação

Orçamentos altos, contratos, funcionários, manutenção, segurança. Administrar um condomínio há muito deixou de ser uma tarefa simples. Mas com a chegada de novas tecnologias, inteligência de dados e demandas sociais cada vez mais complexas, a rotina impõe um perfil mais inovador, com experiência jurídica e ao mesmo tempo, humano, para quem está na gestão de um condomínio. É justamente esse equilíbrio que será debatido pela advogada e síndica profissional Amanda Accioli durante a Expomarket Condomínios 2025, que acontece nos dias 9 e 10 de outubro, no Shopping Riomar Fortaleza (Piso L3).

Diretora Nacional da Sindicatura pela Associação Nacional da Advocacia Condominial (Anacon) pelo segundo biênio e com mais de 12 anos de experiência na advocacia condominial, Amanda se tornou um dos principais nomes do país ao unir tecnologia, transparência e gestão humanizada. “A função de um síndico vai muito além de apenas “cuidar do prédio”. Ele gerencia recursos financeiros, coordena equipes de funcionários e prestadores de serviços, zela pela manutenção preventiva e corretiva, assegura o cumprimento das normas legais e garante a transparência na prestação de contas. E ainda atua como mediador de conflitos entre condôminos, buscando sempre soluções equilibradas e dentro da lei”, destaca a especialista, que apresentará a palestra “O Síndico do Futuro” no evento. Durante a palestra, a especialista vai detalhar como o uso inteligente de dados, a automação de processos e a comunicação eficiente com os condôminos estão moldando a nova realidade da sindicatura. Mas, mais do que administrar, o síndico do futuro precisará atuar como um líder capaz de equilibrar inovação tecnológica e relações humanas. “Seja morador ou não, o síndico precisa ter transparência e foco na valorização do patrimônio e na qualidade de vida dos condôminos. O síndico de hoje já não pode ser o mesmo de ontem. É preciso se reinventar, compreender o papel da tecnologia, mas também não perder o olhar humano, que é a base de qualquer boa gestão”, afirma Amanda.

Sobre a Expomarket 2025 Nos dias 9 e 10 de outubro, a Expomarket Condomínios 2025 chega ao Shopping RioMar Fortaleza, conectando o público a fornecedores e especialistas para debater os principais desafios, além de trazer as inovações do setor para empreendimentos residenciais e comerciais. Com mais de 20 palestras, exposição de fornecedores e a presença de empresas líderes em soluções para condomínios, a Expomarket 2025 reforça seu papel como o maior evento do segmento no Ceará. A feira é gratuita e voltada a síndicos, conselheiros e gestores que buscam atualização e novas ferramentas para a administração condominial.

Expomarket Condomínios 2025

Quando: 9 e 10 de outubro

Onde: Shopping RioMar Fortaleza, Piso L3 (ao lado da praça de alimentação)

Inscrições: expomarketcondominios.com.br

Quer ser um expositor? Entre em contato: (85) 99229-1231

