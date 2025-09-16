Expomarket condomínios: mercadinhos autônomos ampliam comodidade

Minimercados autônomos, disponíveis 24 horas por dia, já são vistos como tendência em grandes cidades / Crédito: Divulgação

Com a rotina cada vez mais corrida, a busca por praticidade dentro de casa tem transformado os condomínios em verdadeiros centros de conveniência. Minimercados autônomos, disponíveis 24 horas por dia, já são vistos como tendência em grandes cidades por aliar comodidade, segurança e eficiência ao dia a dia dos moradores.

Durante a Expomarket Condomínios 2025, que acontece nos dias 9 e 10 de outubro no RioMar Fortaleza (piso L3), o público conhecerá de perto como funciona esse mercado inovador por meio da 247 Market.

Conheça a 247 Market Como o próprio nome sugere, a proposta da empresa é funcionar 24 horas por dia, 7 vezes por semana, trazendo praticidade para a vida de moradores que vivem em condomínios.

Fundada em Fortaleza em 2021, a empresa já contabiliza 58 operações em condomínios na capital, Eusébio e Aquiraz, e deve alcançar a marca de 70 unidades até o fim do ano, consolidando-se como a maior rede de mercados autônomos em lojas próprias do Nordeste. O crescimento se explica por uma estratégia de diferenciação. Cada unidade é pensada para atender ao perfil do condomínio, com projeto arquitetônico personalizado e mix de mais de mil itens, entre alimentos, bebidas e produtos de uso diário.

“Nosso propósito é oferecer uma experiência prática, rápida e segura, disponível 24 horas por dia, sete dias por semana. Mais do que comodidade, levamos qualidade de vida e valorização para os condomínios”, destaca Eduardo Narbal, um dos sócios da empresa.



Investimento sem custos para o condomínio

Outro diferencial está no modelo de implementação. De acordo com Eduardo, todo o investimento em equipamentos, abastecimento e manutenção é responsabilidade da 247 Market, sem custos para o condomínio. Para os moradores, o ganho vai além da conveniência, afinal, ter um minimercado no próprio residencial se tornou um atrativo imobiliário, que reforça o senso de comunidade e aumenta a percepção de modernidade do empreendimento.



“Cuidamos de toda a jornada. Desde a compra e logística até o abastecimento e manutenção das lojas. Isso garante qualidade, preços competitivos e um padrão elevado em cada unidade”, explica Narbal. Além disso, a empresa aposta em tecnologia de ponta com sistema de self-checkout (autopagamento), que garante autonomia e praticidade nas compras, além de economizar com custos relacionados à contratação de funcionários. Sobre a Expomarket 2025

Nos dias 9 e 10 de outubro, a Expomarket Condomínios 2025 chega ao Shopping RioMar Fortaleza, conectando o público a fornecedores e especialistas para debater os principais desafios, além de trazer as inovações do setor para empreendimentos residenciais e comerciais.