Terran Ambiental: inovação em autonomia hídrica para condomínios

Tendências dos condomínios de contratação de empresas privadas para tratamento de água. Na foto, laboratório de análise da qualidade da água, da Higiteo / Crédito: FERNANDA BARROS

A pressão sobre os recursos naturais e os efeitos da crise climática colocaram a gestão responsável da água entre os principais desafios para empreendimentos urbanos e não poderia ser diferente para gestores e síndicos de condomínios. Nos dias 9 e 10 de outubro, a Expomarket Condomínios 2025 chega ao Shopping RioMar Fortaleza, conectando o público a fornecedores e especialistas para debater os principais desafios, além de trazer as inovações do setor para empreendimentos residenciais e comerciais. A Terran Ambiental, empresa formada pela Higiteo e pela Marva Engenharia, levará ao público uma proposta inovadora de autonomia hídrica. A solução integra a perfuração de poços, o estudo de viabilidade, com outorga junto à COGERH, projeto e instalação de Estação de Tratamento de Água (ETA) com ultrafiltração, automação de bombas e reservatórios, além de monitoramento em tempo real por aplicativo.

A importância da gestão responsável da água Em um cenário de escassez hídrica e mudanças climáticas, a gestão inteligente da água se tornou um ponto crítico para empreendimentos urbanos. Condomínios que adotam soluções como a apresentada pela Terran Ambiental conseguem: • Diminuir a dependência de fornecimento público;

• Garantir continuidade de abastecimento em períodos críticos;

• Reduzir gastos operacionais e aumentar eficiência;

• Contribuir para a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social. Esses fatores são cada vez mais valorizados por moradores e investidores, tornando a autonomia hídrica um diferencial competitivo para os condomínios. “A gestão responsável da água é um dos maiores desafios do nosso tempo. O que oferecemos é uma solução que alia tecnologia, eficiência e preservação ambiental, permitindo que os condomínios conquistem independência sem abrir mão da qualidade”, afirma Edlene Sales, sócia-diretora da Terran Ambiental.

Tecnologia aplicada à gestão condominial A inovação tecnológica é um dos pilares do sistema de autonomia hídrica apresentado pela Terran Ambiental. A automação de bombas e reservatórios, combinada com o monitoramento em tempo real, permite que os gestores: • Acompanhem o nível de água em reservatórios;

• Recebam alerta de consumo fora do padrão;

• Realizem manutenção preventiva de forma eficiente;

• Tomem decisões estratégicas para reduzir desperdício e otimizar recursos. A ETA com ultrafiltração garante que a água seja tratada com padrão de qualidade superior ao convencional, trazendo segurança para todos os moradores e colaboradores do condomínio.

Experiência prática durante a Expomarket Condomínios 2025 Durante a feira, o público poderá simular a viabilidade técnica e financeira do projeto em tempo real, conferir demonstrações do sistema de automação, visualizar um protótipo da estação de tratamento e conhecer casos de redução de custos já implantados. “A Expomarket é uma vitrine estratégica porque conecta diretamente os síndicos às soluções mais modernas do mercado. É nesse espaço que conseguimos mostrar como a tecnologia pode ser aplicada de forma prática para transformar a gestão condominial”, acrescenta Edlene. Sobre a Expomarket 2025 Nos dias 9 e 10 de outubro, a Expomarket Condomínios 2025 chega ao Shopping RioMar Fortaleza, conectando o público a fornecedores e especialistas para debater os principais desafios, além de O Povo trazer as inovações do setor para empreendimentos residenciais e comerciais. Com mais de 20 palestras, exposição de fornecedores e a presença de empresas líderes em soluções para condomínios, a Expomarket 2025 reforça seu papel como o maior evento do segmento no Ceará. A feira é gratuita e voltada a síndicos, conselheiros e gestores que buscam atualização e novas ferramentas para a administração condominial.