Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Viper reforça segurança e gestão condominial na Expomarket 2025
Expormarket

Viper reforça segurança e gestão condominial na Expomarket 2025

Empresa aposta em terceirização estratégica para otimizar a rotina de síndicos e moradores em Fortaleza
Autor Estudio O POVO
Autor
Estudio O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial

A terceirização de serviços condominiais em Fortaleza tem se consolidado como uma ferramenta estratégica para síndicos e administradores que buscam eficiência, redução de custos e gestão de qualidade.

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), cerca de 80% das empresas brasileiras utilizam algum tipo de terceirização, e o setor de serviços representa 70% desse mercado. Nesse cenário, o Grupo Viper, com 29 anos de experiência, se destaca oferecendo soluções completas em gestão condominial, segurança patrimonial e facilities integrados, com foco em condomínios residenciais e comerciais.

Viper na Expomarket Condomínios 2025

Presente pelo terceiro ano consecutivo como patrocinador da Expomarket Condomínios, que acontece nos dias 9 e 10 de outubro no RioMar Fortaleza, o grupo reforça seu compromisso com a inovação e a eficiência na administração de empreendimentos residenciais e comerciais.

“A Expomarket proporciona visibilidade e aproximação direta com síndicos, gestores e conselheiros, além de possibilitar o contato com o grande público que circula no shopping. É um espaço para apresentar nossas soluções e fechar negócios”, afirma Alexandre Guillon, sócio-diretor do grupo.

A empresa oferece serviços de vigilância, terceirização de mão de obra, facilities e gestão condominial e conta com uma equipe de profissionais especializados e altamente qualificados, com os constantes treinamentos e cursos para a equipe e para a melhoria nos processos, sempre visando o melhor custo-benefício para o mercado do Nordeste.

O portfólio da Viper inclui:

  • Vigilância e segurança patrimonial
  • Terceirização de mão de obra
  • Facilities e gestão condominial
  • Limpeza e manutenção predial
  • Portaria e recepção

Com uma equipe de profissionais qualificados, treinamentos constantes e processos padronizados, a empresa garante o melhor custo-benefício para condomínios do Nordeste.

“A cada dia, nos comprometemos em manter nosso padrão elevado de qualidade, proporcionando segurança, eficiência e tranquilidade aos nossos clientes. Nossa missão é proporcionar excelência com uma gestão humanizada, ética e inovadora,” conta Guilhon.

 

Compromisso com qualidade e sustentabilidade

Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial
Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial Crédito: Divulgação
Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial
Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial Crédito: Divulgação
Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial
Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial Crédito: Divulgação
Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial
Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial Crédito: Divulgação
Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial
Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial Crédito: Divulgação
Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial
Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial Crédito: Divulgação

Com certificação ISO 9001 e selo ESG, a Viper atua oferecendo serviços de limpeza, manutenção predial, portaria, recepção e vigilância, garantindo que síndicos possam concentrar esforços em tarefas estratégicas.

A empresa também investe continuamente na capacitação de mais de 2.200 colaboradores, fortalecendo a qualidade, a confiabilidade e a segurança operacional. “Nossa missão é garantir que cada condomínio funcione de maneira eficiente e segura, com atenção aos detalhes e processos padronizados”, completa Guilhon.”

Por que a terceirização é estratégica?

Ao terceirizar serviços condominiais, síndicos e administradores podem:

•Reduzir custos operacionais
•Otimizar processos internos
•Contar com profissionais especializados
•Garantir maior segurança para moradores
•Valorizar empreendimentos com gestão moderna

A presença da Viper na Expomarket reforça a importância da terceirização como instrumento de gestão moderna. Ao aliar tecnologia, experiência e profissionais treinados, o grupo oferece soluções personalizadas para reduzir custos, otimizar processos e proteger moradores, mantendo o foco em resultados consistentes e na valorização dos empreendimentos.

ExpoMarket Condomínios 2025

Quando: 9 e 10 de outubro
Onde: Shopping RioMar Fortaleza, Piso L3 (ao lado da praça de alimentação)
Gratuito. Acesse o site para inscrições.
Quer ser expositor? Entre em contato: (85) 99229 1231.

Conteúdo de responsabilidade do anunciante
Expormarket
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar