Viper reforça segurança e gestão condominial na Expomarket 2025

Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial / Crédito: Divulgação

A terceirização de serviços condominiais em Fortaleza tem se consolidado como uma ferramenta estratégica para síndicos e administradores que buscam eficiência, redução de custos e gestão de qualidade. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), cerca de 80% das empresas brasileiras utilizam algum tipo de terceirização, e o setor de serviços representa 70% desse mercado. Nesse cenário, o Grupo Viper, com 29 anos de experiência, se destaca oferecendo soluções completas em gestão condominial, segurança patrimonial e facilities integrados, com foco em condomínios residenciais e comerciais.

Viper na Expomarket Condomínios 2025 Presente pelo terceiro ano consecutivo como patrocinador da Expomarket Condomínios, que acontece nos dias 9 e 10 de outubro no RioMar Fortaleza, o grupo reforça seu compromisso com a inovação e a eficiência na administração de empreendimentos residenciais e comerciais. “A Expomarket proporciona visibilidade e aproximação direta com síndicos, gestores e conselheiros, além de possibilitar o contato com o grande público que circula no shopping. É um espaço para apresentar nossas soluções e fechar negócios”, afirma Alexandre Guillon, sócio-diretor do grupo. A empresa oferece serviços de vigilância, terceirização de mão de obra, facilities e gestão condominial e conta com uma equipe de profissionais especializados e altamente qualificados, com os constantes treinamentos e cursos para a equipe e para a melhoria nos processos, sempre visando o melhor custo-benefício para o mercado do Nordeste. Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial Crédito: Divulgação

O portfólio da Viper inclui: Vigilância e segurança patrimonial



Terceirização de mão de obra



Facilities e gestão condominial



Limpeza e manutenção predial



Portaria e recepção Com uma equipe de profissionais qualificados, treinamentos constantes e processos padronizados, a empresa garante o melhor custo-benefício para condomínios do Nordeste. “A cada dia, nos comprometemos em manter nosso padrão elevado de qualidade, proporcionando segurança, eficiência e tranquilidade aos nossos clientes. Nossa missão é proporcionar excelência com uma gestão humanizada, ética e inovadora,” conta Guilhon.

Compromisso com qualidade e sustentabilidade Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial Crédito: Divulgação Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial Crédito: Divulgação Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial Crédito: Divulgação Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial Crédito: Divulgação Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial Crédito: Divulgação Grupo Viper oferece terceirização de mão de obra, serviços de vigilância, facilities e gestão condominial Crédito: Divulgação Com certificação ISO 9001 e selo ESG, a Viper atua oferecendo serviços de limpeza, manutenção predial, portaria, recepção e vigilância, garantindo que síndicos possam concentrar esforços em tarefas estratégicas. A empresa também investe continuamente na capacitação de mais de 2.200 colaboradores, fortalecendo a qualidade, a confiabilidade e a segurança operacional. “Nossa missão é garantir que cada condomínio funcione de maneira eficiente e segura, com atenção aos detalhes e processos padronizados”, completa Guilhon.”

Por que a terceirização é estratégica? Ao terceirizar serviços condominiais, síndicos e administradores podem: •Reduzir custos operacionais

•Otimizar processos internos

•Contar com profissionais especializados

•Garantir maior segurança para moradores

•Valorizar empreendimentos com gestão moderna A presença da Viper na Expomarket reforça a importância da terceirização como instrumento de gestão moderna. Ao aliar tecnologia, experiência e profissionais treinados, o grupo oferece soluções personalizadas para reduzir custos, otimizar processos e proteger moradores, mantendo o foco em resultados consistentes e na valorização dos empreendimentos.