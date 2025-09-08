Viper reforça segurança e gestão condominial na Expomarket 2025

Viper reforça segurança e gestão condominial na Expomarket 2025Empresa aposta em terceirização estratégica para otimizar a rotina de síndicos e moradores em Fortaleza
A terceirização de serviços condominiais em Fortaleza tem se consolidado como uma ferramenta estratégica para síndicos e administradores que buscam eficiência, redução de custos e gestão de qualidade.
Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), cerca de 80% das empresas brasileiras utilizam algum tipo de terceirização, e o setor de serviços representa 70% desse mercado. Nesse cenário, o Grupo Viper, com 29 anos de experiência, se destaca oferecendo soluções completas em gestão condominial, segurança patrimonial e facilities integrados, com foco em condomínios residenciais e comerciais.
Viper na Expomarket Condomínios 2025
Presente pelo terceiro ano consecutivo como patrocinador da Expomarket Condomínios, que acontece nos dias 9 e 10 de outubro no RioMar Fortaleza, o grupo reforça seu compromisso com a inovação e a eficiência na administração de empreendimentos residenciais e comerciais.
“A Expomarket proporciona visibilidade e aproximação direta com síndicos, gestores e conselheiros, além de possibilitar o contato com o grande público que circula no shopping. É um espaço para apresentar nossas soluções e fechar negócios”, afirma Alexandre Guillon, sócio-diretor do grupo.
A empresa oferece serviços de vigilância, terceirização de mão de obra, facilities e gestão condominial e conta com uma equipe de profissionais especializados e altamente qualificados, com os constantes treinamentos e cursos para a equipe e para a melhoria nos processos, sempre visando o melhor custo-benefício para o mercado do Nordeste.
O portfólio da Viper inclui:
- Vigilância e segurança patrimonial
- Terceirização de mão de obra
- Facilities e gestão condominial
- Limpeza e manutenção predial
- Portaria e recepção
Com uma equipe de profissionais qualificados, treinamentos constantes e processos padronizados, a empresa garante o melhor custo-benefício para condomínios do Nordeste.
“A cada dia, nos comprometemos em manter nosso padrão elevado de qualidade, proporcionando segurança, eficiência e tranquilidade aos nossos clientes. Nossa missão é proporcionar excelência com uma gestão humanizada, ética e inovadora,” conta Guilhon.
Compromisso com qualidade e sustentabilidade
Com certificação ISO 9001 e selo ESG, a Viper atua oferecendo serviços de limpeza, manutenção predial, portaria, recepção e vigilância, garantindo que síndicos possam concentrar esforços em tarefas estratégicas.
A empresa também investe continuamente na capacitação de mais de 2.200 colaboradores, fortalecendo a qualidade, a confiabilidade e a segurança operacional. “Nossa missão é garantir que cada condomínio funcione de maneira eficiente e segura, com atenção aos detalhes e processos padronizados”, completa Guilhon.”
Por que a terceirização é estratégica?
Ao terceirizar serviços condominiais, síndicos e administradores podem:
•Reduzir custos operacionais
•Otimizar processos internos
•Contar com profissionais especializados
•Garantir maior segurança para moradores
•Valorizar empreendimentos com gestão moderna
A presença da Viper na Expomarket reforça a importância da terceirização como instrumento de gestão moderna. Ao aliar tecnologia, experiência e profissionais treinados, o grupo oferece soluções personalizadas para reduzir custos, otimizar processos e proteger moradores, mantendo o foco em resultados consistentes e na valorização dos empreendimentos.
ExpoMarket Condomínios 2025
Quando: 9 e 10 de outubro
Onde: Shopping RioMar Fortaleza, Piso L3 (ao lado da praça de alimentação)
Gratuito. Acesse o site para inscrições.
Quer ser expositor? Entre em contato: (85) 99229 1231.