Expomarket Condomínios debate uso da tecnologia como fator de segurança extra para moradores

Tecnologia traz mais conforto e qualidade de vida para os moradores e pode representar economia na administração / Crédito: O POVO

Dispositivos de automação, monitoramento remoto, câmeras inteligentes com reconhecimento facial. As inovações tecnológicas que transformam o mercado em todo o mundo estarão disponíveis na Expomarket Condomínios 2025, que acontece gratuitamente nos dias 9 e 10 de outubro no Shopping Riomar Fortaleza (piso L3).

Nos condomínios, a modernização traz mais conforto e qualidade de vida para os moradores e pode representar uma economia importante na administração de síndicos e gestores. Além de valorizar o imóvel, o uso dessas ferramentas é indispensável quando o assunto é segurança, a maior preocupação dos brasileiros que residem em grandes cidades.



Os principais desafios para síndicos e gestores de condomínios estarão no centro dos debates da feira de negócios que já está na sua quinta edição, reunindo os mais conceituados fornecedores, prestadores de serviço e especialistas do setor.

Segurança condominial

Mais do que câmeras e portões eletrônicos, a segurança de um condomínio começa em procedimentos simples e bem aplicados. Essa é a visão do especialista Wlauder Robson, que participa da Expomarket Condomínios 2025 com uma palestra voltada a síndicos e gestores interessados em reduzir vulnerabilidades sem estourar o orçamento.

“Os maiores desafios estão ligados à falta de procedimentos, ao uso inadequado da tecnologia, à ausência ou deficiência de treinamento das equipes e à baixa conscientização dos moradores. Além disso, muitos gestores de condomínios ainda negligenciam a atualização de cadastros, o controle de acessos e a manutenção de equipamentos, o que aumenta as vulnerabilidades frente a ações delituosas como furtos e roubos”, alerta o especialista.



O especialista Wlauder Robson tem mais de 40 anos de experiência em segurança pública e patrimonial Crédito: Divulgação Com mais de 40 anos de experiência em segurança pública e patrimonial, Wlauder Robson acredita que é possível avançar em segurança sem grandes investimentos, desde que haja disciplina e organização. “A tecnologia deve ser utilizada de forma estratégica, priorizando sistemas de controle de acesso e câmeras em pontos críticos, sempre alinhada às boas práticas operacionais”.

Com mais de 20 palestras e uma feira de negócios que reúne fornecedores e prestadores de serviço do setor, a ExpoMarket Condomínios 2025 se consolida como o maior evento do segmento no Ceará. O encontro é gratuito e voltado para síndicos, conselheiros, gestores e todos os interessados na área.