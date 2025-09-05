Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Expomarket Condomínios debate uso da tecnologia como fator de segurança extra para moradores
Expomarket Condomínios debate uso da tecnologia como fator de segurança extra para moradores

A maior feira de negócios do setor acontece dias 9 e 10 de outubro reunindo especialistas, fornecedores e gestores em Fortaleza
Dispositivos de automação, monitoramento remoto, câmeras inteligentes com reconhecimento facial. As inovações tecnológicas que transformam o mercado em todo o mundo estarão disponíveis na Expomarket Condomínios 2025, que acontece gratuitamente nos dias 9 e 10 de outubro no Shopping Riomar Fortaleza (piso L3).

Nos condomínios, a modernização traz mais conforto e qualidade de vida para os moradores e pode representar uma economia importante na administração de síndicos e gestores. Além de valorizar o imóvel, o uso dessas ferramentas é indispensável quando o assunto é segurança, a maior preocupação dos brasileiros que residem em grandes cidades.

Os principais desafios para síndicos e gestores de condomínios estarão no centro dos debates da feira de negócios que já está na sua quinta edição, reunindo os mais conceituados fornecedores, prestadores de serviço e especialistas do setor.

 

Segurança condominial

Mais do que câmeras e portões eletrônicos, a segurança de um condomínio começa em procedimentos simples e bem aplicados. Essa é a visão do especialista Wlauder Robson, que participa da Expomarket Condomínios 2025 com uma palestra voltada a síndicos e gestores interessados em reduzir vulnerabilidades sem estourar o orçamento.

“Os maiores desafios estão ligados à falta de procedimentos, ao uso inadequado da tecnologia, à ausência ou deficiência de treinamento das equipes e à baixa conscientização dos moradores. Além disso, muitos gestores de condomínios ainda negligenciam a atualização de cadastros, o controle de acessos e a manutenção de equipamentos, o que aumenta as vulnerabilidades frente a ações delituosas como furtos e roubos”, alerta o especialista.

 

O especialista Wlauder Robson tem mais de 40 anos de experiência em segurança pública e patrimonial
O especialista Wlauder Robson tem mais de 40 anos de experiência em segurança pública e patrimonial

Com mais de 40 anos de experiência em segurança pública e patrimonial, Wlauder Robson acredita que é possível avançar em segurança sem grandes investimentos, desde que haja disciplina e organização. “A tecnologia deve ser utilizada de forma estratégica, priorizando sistemas de controle de acesso e câmeras em pontos críticos, sempre alinhada às boas práticas operacionais”.

Com mais de 20 palestras e uma feira de negócios que reúne fornecedores e prestadores de serviço do setor, a ExpoMarket Condomínios 2025 se consolida como o maior evento do segmento no Ceará. O encontro é gratuito e voltado para síndicos, conselheiros, gestores e todos os interessados na área.


ExpoMarket Condomínios 2025

Quando: 9 e 10 de outubro
Onde: Shopping RioMar Fortaleza, Piso L3 (ao lado da praça de alimentação)
Gratuito. Acesse o site para inscrições: www.expomarketcondominios.com.br 

Quer ser um expositor? Entre em contato: (85) 99229-1231

