Expomarket Condomínios: Bruno Schmidt traz inspiração olímpica

Bruno Oscar Schmidt jogador de vôlei de praia brasileiro vai estar presente no Expomarket Condomínios 2025 / Crédito: Divulgação



A Expomarket Condomínios 2025 chega à sua quinta edição reforçando a importância dos síndicos e conselheiros na administração de condomínios, espaços que cada vez mais representam o coração da vida urbana. Nos dias 9 e 10 de outubro, no Shopping RioMar Fortaleza (Piso L3), o evento vai reunir fornecedores, prestadores de serviço e especialistas para apresentar soluções modernas, tecnologias e debater os principais desafios do setor.

A programação completa está disponível no site oficial.

Palestra motivacional com Bruno Schmidt

Além de trazer novidades para o mercado, a feira também será espaço para momentos de inspiração. Um dos destaques será a palestra de Bruno Schmidt, campeão olímpico de vôlei de praia.

Aos 38 anos, Bruno coleciona conquistas: ouro nas Olimpíadas do Rio (2016), título mundial e circuito mundial (2015), além de duas vezes eleito melhor jogador do mundo pela Federação Internacional de Vôlei.



Determinação, planejamento e motivação Conhecido como “o mágico” dentro das quadras, Bruno vive hoje um novo desafio: ser pai de gêmeos recém-nascidos. Essa vivência também inspira sua fala sobre resiliência, liderança e superação. “Acho importante mostrar que ninguém está sozinho. Até quem conquista medalhas passa por dificuldades. O que importa é determinação, planejamento e motivação para seguir”, afirma Bruno.



Na palestra, ele vai mostrar como a gestão em equipe, essencial no esporte, também é chave para o sucesso dos condomínios, onde cada parte precisa estar integrada para o bom funcionamento do todo.

Serviço – Expomarket Condomínios 2025

Onde: Shopping RioMar Fortaleza – Piso L3, ao lado da praça de alimentação

Quando: 9 e 10 de outubro

Destaque: palestra motivacional com Bruno Schmidt

Inscrições: expomarketcondominios.com.br

Seja expositor: (85) 99229 1231