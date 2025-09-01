ExpoMarket 2025 discute impactos da inteligência artificial na gestão condominial

A feira nasce com o objetivo de aproximar síndicos e fornecedores / Crédito: João Filho Tavares/ O POVO

Com a verticalização crescente dos grandes centros urbanos, os condomínios residenciais e comerciais se consolidaram como verdadeiras mini cidades, exigindo de síndicos e gestores uma responsabilidade cada vez maior na administração dos recursos e das pessoas. No Brasil, Fortaleza ocupa o 14° lugar no ranking da verticalização, de acordo com o último Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE/2022). São mais de 512 mil pessoas, 21,1% dos moradores, vivendo em empreendimentos verticais.

Diante desse cenário, a ExpoMarket Condomínios chega à sua quinta edição como o maior evento do setor no Ceará, reunindo nos dias 9 e 10 de outubro, no Shopping RioMar Fortaleza, fornecedores, gestores, conselheiros e especialistas em busca das soluções mais modernas para o segmento. “A feira nasce com o objetivo de aproximar síndicos e fornecedores, trazendo o que há de mais inovador em produtos e serviços, mas também cumpre o papel de oferecer conteúdo qualificado em uma programação de palestras que discute desde manutenção predial até temas como inteligência artificial e o papel do síndico do futuro”, explica Valéria Xavier, coordenadora do evento. Palestra

A palestra de abertura do evento será ministrada pelo criador da Móra, primeira IA para condomínios no Brasil e CEO da uCondo, Marcus Nobre. Com MBA em Inteligência Artificial e Negócios, professor de inovação e vencedor de prêmios como Talento Acadêmico (PR) e Endeavor Scale-Up, Nobre avalia que a inteligência artificial já alcançou a administração condominial.

“O setor vive um cenário dividido: de um lado, temos gestores antenados que buscam capacitação, participam de eventos, acompanham o que acontece no setor. De outro, síndicos mais conservadores, que não são ligados a tecnologia e só começam a considerar a tecnologia quando pressionados por moradores ou ao notar que condomínios vizinhos avançaram nesse sentido”, avalia o especialista. Marcus Nobre apresenta na ExpoMarket 2025 os impactos da inteligência artificial na rotina dos condomínios Crédito: Divulgação A palestra terá como tema central os “Impactos da Inteligência Artificial na Gestão Condominial”. Na visão do palestrante, a aplicação prática da IA em condomínios, se sobressai quando o assunto é a segurança dos moradores.

“Podemos imaginar uma IA monitorando crianças correndo em volta da piscina e emitindo alertas em tempo real ou ainda sensores em portão automático. Cada vez que o sistema abre e fecha, o sistema registra e a cada mil movimentos, dispara um aviso de que está na hora de fazer manutenção é direto”, explica. Com o interesse crescente pelo tema e as inúmeras novidades no mercado, a expectativa é que a Expomarket Condomínios tenha recorde de público. A palestra de Marcus Nobre abre o evento, a partir das 10h do dia 9 de outubro. “A ideia é mostrar na prática como a IA pode gerar impacto positivo na rotina condominial, seja em processos de gestão, segurança ou até mesmo na relação com os moradores. Tenho certeza de que será uma edição inesquecível em Fortaleza”.

Veja a programação completa Sujeita a mudanças