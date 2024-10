Eficiência em condomínios: desafios envolvem desafogar gestão

Todas as empresas do Grupo Viper possuem a certificação ISO 9001, que se refere a normas de gestão da qualidade. Crédito: Divulgação.

Muitos condomínios enfrentam o desafio de gerenciar uma série de atividades, por vezes burocráticas, que acabam por retirar tempo e energia que poderiam estar alocados no desenvolvimento de tarefas mais relevantes. Solucionar esse problema é a proposta do Grupo Viper, que desde 1996 oferece terceirização de serviços de apoio em empreendimentos residenciais e comerciais de grande porte. O Grupo Viper é um dos patrocinadores da 4ª edição do Expomarket Condomínios, feira organizada pelo O POVO e O POVO CBN que ocorrerá nos dias 25 e 26 de outubro no Shopping Riomar Fortaleza. O evento é uma oportunidade para conectar fornecedores e síndicos, proporcionando um espaço de interação e troca de ideias sobre as melhores soluções para o mercado condominial. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Soluções personalizadas Desde que o crescimento do setor e a necessidade de segurança tornaram-se desafios frequentes para síndicos e administradores, o Grupo Viper tem se destacado no mercado ao oferecer soluções completas.

Serviços como limpeza especializada, portaria, recepção, vigilância, atendimento e manutenção predial atendem a clientes com variados perfis. “Com nossas soluções, os clientes podem concentrar seus esforços em suas atividades principais, aumentando a eficiência e a competitividade”, afirma Rodrigo Guilhon, sócio-diretor do Grupo VIper. A empresa, que também está à frente da gestão administrativa de condomínios através da Viper Condomínios, oferece uma abordagem eficiente que ajuda a reduzir a carga de trabalho dos síndicos e aumenta o valor do empreendimento no mercado. Todo o serviço administrativo fica sob responsabilidade da Viper, como prestação de contas, cobrança e atendimento aos condôminos. O diferencial é que os serviços são personalizados de acordo com a necessidade de cada cliente, garantindo agilidade.

Ainda, com a crescente demanda por segurança em condomínios, o Grupo Viper desenvolveu serviços personalizados que garantem tranquilidade tanto para moradores quanto para administradores. A Viperfort Segurança, outra empresa do grupo, oferece monitoramento e segurança patrimonial com uma equipe altamente treinada e equipada. A tecnologia de ponta utilizada pela Viperfort inclui vigilância armada e desarmada, com sistemas modernos de monitoramento 24 horas. Sustentabilidade Os clientes do Grupo Viper contribuem para um futuro mais sustentável e responsável através da empresa, que desenvolve uma série de iniciativas alinhadas aos valores de ESG (ambiental, social e de governança). Entre elas, destacam-se ações de transparência e responsabilidade e diretrizes voltadas à inovação.

“Todas as nossas empresas passaram por auditoria e receberam Selo Ouro, atestando que estamos em um nível estratégico na implementação das diretrizes ESG. Disponibilizamos aos nossos clientes os documentos que comprovam nossa certificação e os procedimentos adotados para garantir a qualidade dos serviços”, afirma o sócio-diretor do grupo, Rodrigo Guilhon. Qualidade que forma colaboradores “Um dos principais diferenciais do Grupo Viper é o nosso forte compromisso com a qualidade. Todas as empresas do grupo possuem a certificação ISO 9001, que se refere a normas de gestão da qualidade”, destaca Rodrigo, ressaltando a excelência do Grupo em todos os processos. Para entregar o melhor serviço, o Grupo Viper investe também em treinamentos contínuos de seus colaboradores. Com programas de incentivo como “Colaborador Destaque” e “Educação Corporativa”, a empresa garante que seus mais de 1.700 funcionários estejam sempre capacitados para lidar com as demandas do mercado condominial e empresarial.

