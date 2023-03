Expo Franquias Nordeste 2023 começa nesta quinta-feira; saiba mais sobre o evento

O Shopping RioMar Fortaleza recebe, a partir desta quinta-feira, 23, a quarta edição da Expo Franquias Nordeste (EFN), um dos maiores encontros de franchising do Brasil. A feira ocorre até o próximo sábado, 25, das 14h às 21 horas, e deve receber mais de 4 mil visitantes. Segundo os diretores da Insight Feiras e Negócios, empresa realizadora da exposição, R$ 45 milhões devem ser movimentados em negócios na Capital durante os três dias de programação.

A ocasião tem como objetivo facilitar o networking entre franqueadores e empreendedores que querem investir no setor, que em 2022 superou pela primeira vez a marca de R$ 211 bilhões em faturamento, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF).

O Teatro RioMar também sediará, no primeiro dia da EFN, das 8h às 14 horas, o Congresso de Franquias & Varejo Norte e Nordeste da ABF. A conferência contará com palestras de representantes de grandes nomes do mercado brasileiro de franquias, como Bob's, Casa Bauducco e Sal e Brasa Grill Express.

Inédita em Fortaleza, a Expo Franquias Nordeste contará com a presença mais de 80 marcas expositoras do setor brasileiro de franquias, de segmentos como cosméticos e perfumaria; moda; casa e construção; estética; compartilhamento náutico; alimentação; serviços; varejo calçadista; construção civil; saúde; beleza; bem-estar; gestão empresarial; cotas náuticas; artigos e vestuário esportivo, entre outros.

Patrocinadores da EFN, o Grupo Anima Educacional, o Bradesco e o Banco do Nordeste (BNB) também estarão presentes na programação, com estandes e consultoria. Interessados em participar das atividades podem realizar a inscrição online, através deste link.

O sucesso do modelo de franchising e o cenário na Capital

Carol Baía, Rodrigo da Fonte e Tatiana Menezes, sócios da Insight Feiras e Negócios (Foto: Divulgação/Jorge Luiz/JLAI)



O crescimento de 14,3% em faturamento no segmento de franquias registrado no ano passado pela ABF não deve ser um aumento pontual. Para 2023, a Associação projeta crescimento entre 9,5% e 12% nos ganhos, além do aumento de 10% em unidades, 4% em redes e 10% no número de empregados diretos do segmento. Os setores que se destacam no ranking das maiores franquias são o de Alimentação (36%), Serviços Automotivos (15%) e Saúde, Beleza e Bem-Estar (13%).

Para Rodrigo da Fonte, sócio-diretor da Insight Feiras e Negócios, o modelo de franquias deve ser beneficiado pelo novo comportamento do consumidor, transformado especialmente desde o início da pandemia. “As marcas que sobreviveram à pandemia demonstraram muita organização e confiança, o que transmite segurança para o consumidor. Isso culmina em mais segurança para quem vai investir”, explica.

A empresária Tatiana Menezes, também sócia-diretora da Insight, afirma que o Ceará é visto pelos franqueadores como um estado de grande potencial para investimentos. Em uma pesquisa realizada com os expositores da Expo Franquias 2022, 75% dos participantes sugeriram Fortaleza como cidade sede do evento, por ser um local com mercado com abertura para chegada de novas marcas.

“Fortaleza vem crescendo muito, economicamente falando, e isso automaticamente aumenta o poder de consumo das pessoas. Desse modo, é preciso que haja novos investimentos em comércio, serviços e franquias. Outro fator importante é o volume de população”, afirma.

Parceria com o Sebrae Ceará potencializa novos negócios

Com o intuito de orientar potenciais empreendedores e empreendedores que queiram transformar suas empresas em franquias, o Sebrae Ceará terá um estande próprio na Expo Franquias durante os três dias de evento. A entidade também estará acompanhando seis franquias cearenses que irão expor na EFN.

“O contato com o Sebrae é muito interessante para o empreendedor, seja quem está começando ou quem já empreende e quer franquear. Também teremos consultores à disposição de quem quiser entender como impulsionar seu negócio no mercado”, detalha Carol Baía, sócia-diretora da Insight.

Expo Franquias em Fortaleza

Interessados em conhecer mais sobre o setor de franquias podem participar da Expo Franquias Nordeste em 2023, que ocorre de 23 a 25 de março, no Shopping RioMar Fortaleza, no Papicu.

Na primeira vez que o evento aporta na Capital, 80 marcas irão expor seu portfólio - e leitores do O POVO têm desconto na inscrição. Para se inscrever, clique neste link e, no final da compra, adicione o cupom “CONVIDADOOPOVO”.

SERVIÇO

Expo Franquias Nordeste 2023

O quê: Feira oficial de franquias do Norte e Nordeste para empreendedores, profissionais do setor de franquias, fornecedores, franqueados, consultores e demais interessados

Quando: De 23 a 25 de março, das 14h às 21 horas

Onde: Shopping RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Credenciamento: Online, através deste link

Site: expofranquiasne.com.br

Instagram: @expofranquiasne e @abfoficial

