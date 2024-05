Esporte: inclusão é desafio, mas também realidade

“Até os meus 42 anos eu fui uma pessoa sem deficiência e tinha um pouco da visão capacitista de achar que desporto para pessoas com deficiência, o paradesporto, era algo de super-heroi, ou então de quem precisava de ajuda. E não é nem uma coisa, nem outra”, afirmou Emerson, que ficou paraplégico há 10 anos ao ser atropelado enquanto treinava para o IronMan Fortaleza. “Não é favor que estados, municípios e o Governo Federal cumpram com a obrigação constitucional de incluir pessoas com deficiência também no desporto”, frisa.

De acordo com o presidente da Comissão Nacional da Pessoa Autista do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Emerson Damasceno, a oferta da prática de esportes, a inclusão e a acessibilidade são obrigações do estado brasileiro - o Brasil é inclusive signatário de resoluções mundiais que garantem esses direitos. Emerson é também coordenador Especial da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de Fortaleza (Copedef).

Incluir por meio do esporte, diminuindo diferenças, mostrando perspectivas, garantindo espaços e qualidade de vida. Do Direito Constitucional ao desporto a projetos, professores e oportunidades. O Ceará avança no seu processo de inclusão de crianças e jovens com alguma deficiência ou por alguma vulnerabilidade. Mas ainda há desafios e eles perpassam toda a sociedade e, principalmente, o poder público.

É preciso promover uma adaptação dos locais que comumente são utilizados para as mais diversas práticas de modalidades esportivas: areninhas, ginásios, campos, quadras, piscinas. Para Emerson, esses espaços precisam ter acessibilidade para pessoas com deficiência. “E é fundamental falar sobre as pessoas neurodivergentes, com deficiência intelectual. O desporto, desde a escola, ajuda muito a incluir e desenvolver jovens e crianças com deficiência”, reforça o advogado, destacando as políticas de paradesporto desenvolvidas no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza.

É sobre educação, acolhimento e inclusão que fala o educador físico Abdiel Ribeiro. Ele é monitor do projeto Esporte em 3 Tempos, do Governo do Ceará, professor municipal de São Gonçalo do Amarante, e conhece bem a realidade de crianças e jovens socialmente mais vulnerabilizados. “Muitas crianças nunca foram a um estádio, não têm acesso à cultura, não têm um tênis esportivo para a prática esportiva. Olha a vulnerabilidade: um menino que o pai foi assassinado, que a mãe precisa trabalhar, e ele não vai para a escola porque precisa cuidar dos irmãos”, resume a realidade de muitos pequenos e pequenas cearenses.

Questões sociais, de cidadania e reconhecimento, que fazem muita diferença no destino de meninas e meninas, também precisam estar atreladas ao esporte e às condições para seus praticantes. “Educação, moradia, segurança… o esporte trabalha todas essas esferas. Uma criança buscando um sonho é disciplina, é segurança, é educação, lazer, saúde…”, frisa.