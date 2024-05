Espaços gratuitos de formação moldam destinos através do esporte

"Desde pequeno, quando esse projeto surgiu, eu pedia para a mãe me colocar, porque eu sou apaixonado por futebol, desde pequeno", diz o pequeno atleta que já coleciona grandes conquistas. Além do futebol, Matheus pratica karatê e coleciona algumas medalhas, como a de Campeão Cearense no ano de 2023 pela Federação Cearense de Karatê (FCK) e a que o destaca em 1º lugar no Campeonato Cearense de Karatê. O menino também foi vice-campeão brasileiro no ano de 2022 pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK).

As areninhas e o Projeto Esporte em 3 Tempos são bons exemplos. Este último é uma iniciativa educacional de participação, mas que também possibilita destaques em desempenho. É o caso de Matheus Maciel, 11, atendido no município de Russas desde os 6 anos de idade. Até passar a frequentar a areninha semanalmente, nas sextas e sábados, Matheus esperou ansiosamente se aproximar dos sete anos de idade para ser atendido em uma das turmas do Esporte Em 3 Tempos.

Para estimular a transformação social através do esporte, o Estado do Ceará vem investindo em espaços físicos gratuitos e adequados para prática esportiva nas comunidades, impactando positivamente milhares de crianças e adolescentes em quase todos os municípios do Ceará.

O atleta Matheus Maciel participa do Projeto Esporte Em 3 Tempos, do Governo do Ceará. Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal.

O atleta Matheus Maciel participa do Projeto Esporte Em 3 Tempos, do Governo do Ceará. Crédito: Divulgação/Arquivo pessoal.

Dagmauro Lima, professor do Projeto no município, concorda e elogia o aluno. "O Matheus é um dos alunos que vemos claramente o seu desempenho ao longo desse período de quatro anos, o seu desenvolvimento. Nas avaliações que a gente faz, ele é um dos que mais se destacam", relata.

A mãe Francilene, que é só orgulho do filho, elogiou a iniciativa, por promover a socialização dos participantes. "É sobre a convivência com outras crianças, para não ficar muito tempo no celular, para não estar na rua sem ter o que fazer, aí esse projeto, o futebol, a areninha, o Esporte em Três tempos, foram sensacionais”, conta ela.

O professor menciona o Projeto Esporte Brasil (Proesp Brasil), uma avaliação física realizada dentro do Projeto Esporte Em 3 Tempos composta por testes que observam o estado de saúde de crianças e adolescentes. Também é alto o desempenho de Matheus no Proesp.

"Porque ele é um atleta. No Karatê, já foi campeão cearense, é karateca para a faixa etária dele, e as atividades que a gente faz dentro do Projeto ajudam no karatê, e não é só o futebol, porque a gente faz a parte funcional, a gente faz atividade física", explica.

Areninhas



As areninhas começaram a ser construídas em 2014 como resultado da parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras municipais. Hoje, os espaços atendem mais de 170 municípios e contam com cerca de 150 profissionais. O projeto é considerado uma das maiores políticas públicas de esporte no Brasil e tem atraído interesse de gestões governamentais de outras regiões do País.

Já o Projeto Esporte Em 3 Tempos atende 168 municípios cearenses. Em Russas, onde a areninha foi inaugurada em junho de 2018, o Projeto iniciou as atividades no ano seguinte. Para Dagmauro, em termos de infraestrutura, o espaço físico da areninha em Russas possui “todas as condições adequadas” para o funcionamento das ações “dentro das prerrogativas do Projeto”. Ele cita o gramado sintético, os vestiários que atendem o público masculino e feminino e a iluminação LED, necessária durante a noite.

Embora o espaço físico seja importante, não deixa de ser um meio. A maior relevância está naquilo que é imaterial. Que, diferentemente de uma bola, não se pode pegar com as mãos, mas sentir com o coração. Atuando como professor no Estado há quase uma década e meia, Dagmauro diz se sentir realizado. "Eu só tenho a agradecer à Secretaria do Esporte em parceria com o município de Russas terem desenvolvido esse projeto social, porque a gente observa como as nossas crianças e adolescentes estão realmente caminhando para um processo de cidadania, que é o objetivo maior."

Um olhar pedagógico