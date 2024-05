A relação entre prática esportiva, desenvolvimento social e o desafio dos governos

Palavras como companheirismo, fraternidade, respeito, cooperação e solidariedade vêm sumindo do vocabulário social nas últimas décadas. A opinião é de Adriano César, professor de Educação Física da Universidade Estadual do Ceará (Uece), que associa o fenômeno à consequência de um modo de vida capitalista, mas também a uma população carente de acesso ao desporto, seja no consumo, como espectadora, ou na própria práxis esportiva. “Hoje é mais ou menos cada um por si”, lamenta.

Duda Carvalho, 15, sabe bem disso. Há quatro meses, a estudante do primeiro ano do ensino médio ingressou em um dos times de handebol do Complexo Social Mais Infância João XXIII, em Fortaleza, e se admira com as relações que desenvolve no time, em que assume a posição de pivô. “Eu comecei a me apaixonar pelo esporte, que eu acho muito coletivo. A família que a gente cria no handebol é muito linda. A gente cria novas amizades, novos ciclos”, relata.

O professor de Educação Física da Uece destaca que o esporte estimula o confronto com adversários e a competição, mas de forma saudável, promovendo valores muito característicos e que conversam com as demandas sociais.

Mas quando a prática desportiva não acompanha o crescimento populacional, se fala menos sobre coletividade. Então as pessoas lembram menos. Praticam menos. E a sociedade inteira perde. Em um cenário como esse, políticas públicas bem estruturadas na área do esporte tornam-se imperativas.