Entre duas barreiras: mulheres que movem o paradesporto no Ceará

Atletas da ADESUL representam o Brasil na seleção de futebol para amputadas / Crédito: divulgação

Se para uma mulher já é difícil encontrar espaço e reconhecimento no esporte, imagine para aquelas que participam do paradesporto. A dupla barreira do gênero e da deficiência torna o caminho ainda mais desafiador. É nesse contexto que histórias como a da jovem Laura Nauderer se destacam. Nascida com uma lesão na medula óssea, Laura começou a nadar aos cinco anos como forma de fortalecer o corpo, mas foi ao conhecer o basquete adaptado que encontrou sua verdadeira paixão.

“Eu estava fazendo acompanhamento médico na Rede Sarah quando um professor me convidou para conhecer o basquete. A partir daí, a vida mudou”, conta a atleta de 21 anos que acabou de chegar de um período de treinamento em Niterói, no Rio de Janeiro.



Laura é atleta de base na categoria sub-23 da Seleção Brasileira e no final de outubro vai defender o Brasil no Parapan-Americano de Jovens, que será realizado no Chile. Viagem que pode transformar a jovem em bicampeã internacional pelo basquete 3x3. “Entrei na seleção da sub-23 e no ano passado fomos para Bogotá e conquistamos o primeiro lugar no basquete 3x3 no Parapan de Jovens. Agora, finalizamos essa etapa de treinamento no Rio e no final do mês a gente já entra em concentração para o Para Pan”, diz.

No Ceará, Laura recebe todo apoio da família para se locomover até os treinos. É a mãe que se desdobra para não faltar incentivo à atleta que já encontra muitos desafios para se manter firme na carreira. “A minha limitação não é o obstáculo para que eu realize meus sonhos. Mas a falta de apoio ao paradesporto, sim. Não vemos tantos locais para treinar e os valores pagos aos paratletas também é uma questão. Sem contar que precisamos de mais profissionais capacitados e com o coração voltado ao paradesporto”, reflete sobre as significativas diferenças entre as condições do paradesporto no Brasil.

Infraestrutura

As dificuldades citadas por Laura existem, mas são superadas na Associação D’Eficiência Superando Limites (ADESUL). A organização foi fundada há dez anos por paratletas e seus familiares, justamente para dar estrutura e acompanhamento completo para as práticas esportivas, até a Associação se tornar referência no desenvolvimento do paradesporto feminino.

A Associação mantém três equipes exclusivamente femininas, nas modalidades basquete em cadeira de rodas, handebol em cadeira de rodas e futebol para amputadas. Este último projeto tem sido um dos símbolos do avanço feminino no paradesporto, com atletas da associação representando o Brasil em competições internacionais, incluindo o primeiro Mundial de Futebol para Amputadas.



Com equipes de basquete em cadeira de rodas, handebol em cadeira de rodas e futebol para amputadas, a entidade cearense forma atletas que integram seleções nacionais e conquistam títulos em competições internacionais. “As mulheres têm contribuído de forma decisiva para o desenvolvimento do paradesporto, inclusive na gestão da ADESUL temos mulheres liderando áreas administrativas e técnicas, criando um ambiente inclusivo e inspirador”, destaca Aurilene Falcão, 1ª Secretária da Associação.

Entre as atletas que refletem esse protagonismo está Laís Lima, de 32 anos, que sempre praticou esportes. Formada em educação física, Laís sofreu um acidente de moto em 2013 que a deixou com sequelas definitivas no pé esquerdo e, desde então, encontrou no esporte adaptado uma forma de reconstrução e superação.

Mas diferente de muitas paratletas, Laís não usa cadeira de rodas no dia a dia. E por isso enfrenta um tipo peculiar de preconceito: aquele que tenta invalidar a sua deficiência. “Eu brinco que eu sofro o preconceito por ter uma deficiência mínima e chegar ao nível das pessoas dizerem que eu não tenho deficiência, por eu ter “só” o meu pé deformado”, diz.



Atleta da ADESUL, Laís hoje representa a equipe de Handebol em Cadeira de Rodas, com a qual se tornou bicampeã brasileira este ano, levando ainda os títulos individuais de melhor goleira, melhor atleta da classe 4 e MVP da competição. “Quando você entra no mundo do paradesporto, entende que vai muito além da reabilitação, da parte social. O esporte paralímpico é alto rendimento, assim como no esporte olímpico, a gente treina todo dia, tem acompanhamento interdisciplinar, e tudo mais”, reflete Laís que provoca. “Como uma criança com deficiência vai ter referência se sequer consegue assistir às competições no canal aberto, em quem ela vai se inspirar? Não existe nem escolinha adaptada no campinho do bairro como tem do convencional. Você tem associações como a ADESUL que proporciona estrutura, material, professores capacitados,” reflete.

Visibilidade e patrocínio

A falta de visibilidade das competições do paradesporto afetam diretamente a viabilidade de patrocínio para as atletas, que muitas vezes tem no esporte a sua principal fonte de renda. Mesmo em grandes eventos como as Paralimpíadas, a cobertura é restrita, com poucas opções de horários e foco em algumas modalidades ou em atletas mais conhecidos do grande público.

A falta de representatividade e os estereótipos que retratam os atletas como “guerreiros” ou “heróis” e não como atletas de alto rendimento também reduzem o acesso a apoios e recursos, mas para Laís ainda há um longo caminho para o reconhecimento merecido de quem está envolvido com o paradesporto no país.



“A gente tá formando pessoas porque geralmente a gente vê na rua e chama a pessoa para praticar alguma coisa. Mas apesar da visibilidade ter aumentado e os patrocínios também, ainda falta muito pra chegar onde merecemos. Não porque somos exemplo de superação e mas pelos resultados que apresentamos no paralímpico”. A ADESUL conta com 20 modalidades

Basquete em Cadeira de Rodas;

Bocha Adaptada;

Esgrima;

Futebol de Amputados;

Futebol de Cegos;

Futebol de P.C (Paralisia Cerebral);

Futsal D.A (Deficiência Auditiva);

Futsal D.I (Deficiência Intelectual);

Goalball;

Handebol em Cadeira de Rodas;

Halterofilismo;

Judô para Cegos;

Parabadminton;

Paraconagem;

Paranatação;

Paratletismo;

Power Soccer;

Tênis de Mesa;

Vôlei Sentado;

Xadrez Adaptado. Serviço: Associação D’Eficiência Superando Limites (ADESUL);

Endereço: R. 17, 251 - Novo Maracanaú, Maracanaú - CE;

Instagram: @adesuloficial.

