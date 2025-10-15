Performance e saúde: mitos e verdades sobre o sexo feminino no esporte

Atletas devem aprender a respeitas o ritmo do seu corpo para otimizar performance, rodeada de mitos e de crenças limitantes / Crédito: Divulgação

O corpo de pessoas do sexo feminino sempre dançou entre força e delicadeza. Foi medido, julgado, contido. E, ainda assim, continuou em movimento. Por muito tempo, disseram que ele era instável, imprevisível e difícil de entender. A menstruação virou sinônimo de fraqueza, a gravidez foi tratada como pausa e o ciclo hormonal, como obstáculo.

Hoje, a Ciência avança para desmistificar essas crenças e entender o corpo de pessoas do sexo feminino O Povo em toda a sua complexidade. Uma delas é sobre a performance em si, cujo desempenho era frequentemente medido por parâmetros masculinos.

A personal trainer e pesquisadora Ariane Brito, mestranda em Ciências Morfofuncionais pela Universidade Federal do Ceará (UFC), lembra que a maior parte das diretrizes de treino ainda é baseada em estudos com pessoas do sexo masculino, o que cria lacunas de conhecimento. “O verdadeiro desafio ainda está na falta de protocolos específicos voltados ao corpo feminino”, afirma.

Entre os assuntos mais mistificados está a menstruação. Ariane explica que o ciclo menstrual é dividido em duas fases: a folicular, marcada pela presença do estrogênio, e a lútea, na qual há aumento da progesterona. Essas variações hormonais, segundo ela, afetam o metabolismo, a retenção de líquidos e a percepção de esforço, mas de forma leve e altamente individual.

Ariane Brito, personal trainer e mestranda em Ciências Morfofuncionais (UFC) Crédito: Divulgação “Não há uma fase do ciclo em que todas as mulheres rendam melhor ou pior. Algumas atletas relatam pior desempenho na menstruação devido a cólicas, fadiga ou queda de ferro, mas outras mantêm ou até melhoram o rendimento”, pontua Ariane. “O corpo da mulher não é instável. Ele é dinâmico. E quando a atleta aprende a respeitar esse ritmo, a performance se torna mais consistente”, garante.



Para desmistificar ideias cristalizadas sobre a performance do sexo feminino no esporte, a pesquisadora defende que é urgente incluir mais mulheres em pesquisas e cargos técnicos e criar protocolos baseados em dados femininos, não apenas adaptados dos masculinos. “A igualdade de performance começa na produção de conhecimento”, resume. “Precisamos de financiamento e visibilidade para a ciência do esporte feminino, ainda subfinanciada globalmente”, reinvindica.

Lesões e corpo em adaptação

As diferenças anatômicas e hormonais também explicam por que algumas lesões são mais frequentes em mulheres. A lesão do ligamento cruzado anterior (LCA), por exemplo, é até oito vezes mais comum nelas, influenciada pelo alinhamento entre quadril e joelho e pela ação do estrogênio na flexibilidade ligamentar.



Outras condições, como síndrome patelofemoral, fraturas por estresse e tendinites, estão relacionadas a fatores como desequilíbrio muscular, sobrecarga e padrões de movimento repetitivos.

“O corpo da mulher não se lesiona mais por ser mais ‘fraco’, mas porque o esporte ainda não foi plenamente desenhado para ele”, reforça Ariane. Mas com treinos bem estruturados, fortalecimento muscular e descanso adequado, o corpo feminino mostra sua maior característica: a capacidade de adaptação.



Quando o corpo vira aliado

A triatleta Izabelle Jereissati, 29, encontrou no esporte um processo de autoconhecimento. Incentivada pela mãe, Ana Paula Jereissati, também triatleta, ela viu no triatlo uma forma de tratamento para a compulsão alimentar e um caminho para reconstruir a relação com o próprio corpo.

Antes de chegar ao triatlo, Izabelle se dedicava apenas à corrida, e as primeiras lesões não demoraram a aparecer: tendinite da pata de ganso, fratura por estresse e encurtamento do psoas. Hoje, ela reconhece que o amadurecimento esportivo veio justamente da dor.

“Aprendi muito a me observar e a me escutar. Passei a me atentar a detalhes que antes passavam desapercebidos, como: descanso também é treino; e alongamento, mobilidade, flexibilidade e treinos de força são peças essenciais se eu desejo ter longevidade, não só no esporte como na minha vida”, relata.

