Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Esporte Delas 2025 amplia ações para inclusão feminina no esporte
Projeto Esporte Delas

Esporte Delas 2025 amplia ações para inclusão feminina no esporte

Projeto oferece curso gratuito online e oficinas presenciais para incentivar a inclusão e permanência de meninas e mulheres no esporte
Autor Estudio O POVO
Autor
Estudio O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Publieditorial

Há muito, o esporte foi território quase exclusivo dos homens, enquanto mulheres eram desencorajadas a participar, e a sociedade reforçava estereótipos que limitavam seus corpos, suas escolhas e seus sonhos.

No Brasil, a desigualdade se reflete em números. Segundo dados da ONU Mulheres Brasil, na puberdade, por exemplo, 49% das meninas abandonam a prática esportiva e a autoestima de uma menina tende a cair duas vezes mais do que a dos meninos.

Mas apesar do preconceito, da falta de incentivo e de infraestrutura, o esporte pode se tornar uma ferramenta poderosa de empoderamento de meninas e mulheres, oferecendo oportunidades para desenvolver habilidades de autoestima, conhecimento sobre o seu próprio corpo, coragem para fazer escolhas e tomar iniciativas.

É nesse cenário que o Esporte Delas 2025, iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) com a Universidade Aberta do Nordeste (Uane), surge para criar oportunidades reais de inclusão, permanência e liderança para meninas e mulheres no esporte.

Depois de uma primeira edição de grande impacto em 2024, o projeto retorna ampliando horizontes, buscando sensibilizar profissionais da educação, gestores, comunidades e toda a sociedade para que sejam agentes de mudança, criando ambientes seguros, acolhedores e potentes para a inclusão e permanência de meninas e mulheres no esporte.

“Queremos criar mais oportunidades para que meninas e mulheres possam acessar, permanecer e brilhar no esporte. Sabemos que no Brasil e no Mundo, muitas ainda enfrentam a falta de incentivo, desigualdade e pressão para seguir padrões. O projeto quer virar esse jogo, oferecendo conhecimento, inspiração e ferramentas práticas para quem atua ou sonha em atuar nesse campo ”, afirma Daiany Saldanha, coordenadora de conteúdo do projeto.

 

O curso gratuito

O projeto oferece um curso gratuito e online, que já está com inscrições abertas para explorar as diferentes dimensões da participação feminina no esporte. Com uma carga horária de 70 horas, o curso é dividido em quatro módulos, que exploram desde os equívocos e ambiguidades do corpo feminino, passando pelo papel da escola na inclusão e permanência das meninas no esporte, até como o esporte pode ser tornar um fio condutor de promoção de autoestima, liderança e protagonismo feminino.

“Todos os módulos serão conduzidos por especialistas renomadas que trazem estudos de caso, experiências práticas e referências internacionais para enriquecer a formação,unindo conhecimento científico, experiência prática e sensibilidade social”, explica Daiany que também estará no time de profissionais.


O que vamos oferecer

  • Curso gratuito e online, com 4 módulos apresentados por especialistas, trazendo temas como desenvolvimento integral no esporte, papel da escola, criação de programas esportivos e como o esporte pode fortalecer autoestima e liderança.
  • Materiais digitais e conteúdos exclusivos para você consultar sempre que precisar.
  • Programas de TV e conteúdo nas redes sociais para levar o debate a mais pessoas.
  • Oficinas presenciais

Além de aprofundar a reflexão por meio do curso e dos conteúdos digitais, o Esporte Delas também se materializa em experiências presenciais. É nesse ponto que entram as oficinas, pensadas para aproximar a discussão do dia a dia das escolas e criar vivências coletivas capazes de fortalecer ainda mais o protagonismo feminino no esporte.

Realizadas em escolas públicas de ensino médio de Fortaleza, as oficinas reúnem alunas e professores de educação física em atividades que combinam rodas de conversa e experiências corporais como biodança e yoga.

“Mais do que aulas, são espaços de escuta e expressão, onde meninas podem compartilhar histórias, refletir sobre seu lugar no esporte e descobrir novas formas de fortalecer a autoestima, o corpo e as relações coletivas”, reflete Daiany.

Com duração de 90 minutos, cada encontro é conduzido por uma psicopedagoga e uma professora de educação física, garantindo um olhar cuidadoso, inclusivo e pedagógico.

Destinadas a até 60 alunas por escola, as oficinas contribuem para criar ambientes seguros e acolhedores, estimulando a permanência das meninas no esporte e reforçando o papel da escola como espaço de empoderamento e transformação.

 

Sobre o projeto

O projeto Esporte Delas 2025 promove o direito de meninas e mulheres à prática esportiva com dignidade, respeito e oportunidades iguais. No contexto da iniciativa, o esporte é entendido como atividade física, mas também como espaço de empoderamento, inclusão e cidadania.

O objetivo é sensibilizar educadores, gestores, comunidades e a sociedade para criar ambientes seguros e acolhedores que garantam a permanência feminina no esporte. O Esporte Delas 2025 é uma realização da Fundação Demócrito Rocha com a Universidade Aberta do Nordeste. Patrocinado pela Enel Brasil, o projeto tem apoio da Lei de Incentivo ao Esporte estadual e da Secretaria do Esporte do Ceará

Acesse o site e inscreva-se!

Conteúdo de responsabilidade do anunciante
Projeto Esporte Delas
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar