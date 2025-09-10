Esporte Delas 2025 amplia ações para inclusão feminina no esporte

Curso gratuito e online ajuda meninas e mulheres a explorar as diferentes dimensões da participação feminina no esporte. Inscrições estão abertas / Crédito: Divulgação

Há muito, o esporte foi território quase exclusivo dos homens, enquanto mulheres eram desencorajadas a participar, e a sociedade reforçava estereótipos que limitavam seus corpos, suas escolhas e seus sonhos. No Brasil, a desigualdade se reflete em números. Segundo dados da ONU Mulheres Brasil, na puberdade, por exemplo, 49% das meninas abandonam a prática esportiva e a autoestima de uma menina tende a cair duas vezes mais do que a dos meninos.

Mas apesar do preconceito, da falta de incentivo e de infraestrutura, o esporte pode se tornar uma ferramenta poderosa de empoderamento de meninas e mulheres, oferecendo oportunidades para desenvolver habilidades de autoestima, conhecimento sobre o seu próprio corpo, coragem para fazer escolhas e tomar iniciativas. É nesse cenário que o Esporte Delas 2025, iniciativa da Fundação Demócrito Rocha (FDR) com a Universidade Aberta do Nordeste (Uane), surge para criar oportunidades reais de inclusão, permanência e liderança para meninas e mulheres no esporte. Depois de uma primeira edição de grande impacto em 2024, o projeto retorna ampliando horizontes, buscando sensibilizar profissionais da educação, gestores, comunidades e toda a sociedade para que sejam agentes de mudança, criando ambientes seguros, acolhedores e potentes para a inclusão e permanência de meninas e mulheres no esporte. “Queremos criar mais oportunidades para que meninas e mulheres possam acessar, permanecer e brilhar no esporte. Sabemos que no Brasil e no Mundo, muitas ainda enfrentam a falta de incentivo, desigualdade e pressão para seguir padrões. O projeto quer virar esse jogo, oferecendo conhecimento, inspiração e ferramentas práticas para quem atua ou sonha em atuar nesse campo ”, afirma Daiany Saldanha, coordenadora de conteúdo do projeto.

O curso gratuito O projeto oferece um curso gratuito e online, que já está com inscrições abertas para explorar as diferentes dimensões da participação feminina no esporte. Com uma carga horária de 70 horas, o curso é dividido em quatro módulos, que exploram desde os equívocos e ambiguidades do corpo feminino, passando pelo papel da escola na inclusão e permanência das meninas no esporte, até como o esporte pode ser tornar um fio condutor de promoção de autoestima, liderança e protagonismo feminino. “Todos os módulos serão conduzidos por especialistas renomadas que trazem estudos de caso, experiências práticas e referências internacionais para enriquecer a formação,unindo conhecimento científico, experiência prática e sensibilidade social”, explica Daiany que também estará no time de profissionais.



O que vamos oferecer

Curso gratuito e online , com 4 módulos apresentados por especialistas, trazendo temas como desenvolvimento integral no esporte, papel da escola, criação de programas esportivos e como o esporte pode fortalecer autoestima e liderança.



, com 4 módulos apresentados por especialistas, trazendo temas como desenvolvimento integral no esporte, papel da escola, criação de programas esportivos e como o esporte pode fortalecer autoestima e liderança. Materiais digitais e conteúdos exclusivos para você consultar sempre que precisar.



para você consultar sempre que precisar. Programas de TV e conteúdo nas redes sociais para levar o debate a mais pessoas.



para levar o debate a mais pessoas. Oficinas presenciais Além de aprofundar a reflexão por meio do curso e dos conteúdos digitais, o Esporte Delas também se materializa em experiências presenciais. É nesse ponto que entram as oficinas, pensadas para aproximar a discussão do dia a dia das escolas e criar vivências coletivas capazes de fortalecer ainda mais o protagonismo feminino no esporte. Realizadas em escolas públicas de ensino médio de Fortaleza, as oficinas reúnem alunas e professores de educação física em atividades que combinam rodas de conversa e experiências corporais como biodança e yoga. “Mais do que aulas, são espaços de escuta e expressão, onde meninas podem compartilhar histórias, refletir sobre seu lugar no esporte e descobrir novas formas de fortalecer a autoestima, o corpo e as relações coletivas”, reflete Daiany.

Com duração de 90 minutos, cada encontro é conduzido por uma psicopedagoga e uma professora de educação física, garantindo um olhar cuidadoso, inclusivo e pedagógico. Destinadas a até 60 alunas por escola, as oficinas contribuem para criar ambientes seguros e acolhedores, estimulando a permanência das meninas no esporte e reforçando o papel da escola como espaço de empoderamento e transformação.