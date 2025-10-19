Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Creche Escola Espaço Inteligente celebra 20 anos de referência em Educação Infantil em Fortaleza
ESPAÇO INTELIGENTE

Com proposta pedagógica baseada nas Inteligências Múltiplas, a escola aposta em uma formação completa, afetiva e inovadora para o desenvolvimento das crianças
A Creche Escola Espaço Inteligente celebra 20 anos de dedicação à Educação Infantil em Fortaleza, consolidando-se como referência em ensino de qualidade, acolhimento e inovação. Fundada por Vanêssa Almada, em 14 de julho de 2005, a escola nasceu com o propósito de criar um espaço de amor, aprendizado, gentileza e alegria, onde cada criança é reconhecida em sua individualidade e potencial.

 

Referência em Educação Infantil em Fortaleza


Ao longo de duas décadas, a instituição construiu uma trajetória marcada por conquistas, crescimento e, principalmente, por histórias de afeto, descobertas e vínculos genuínos com as famílias que fazem parte dessa jornada. O compromisso da Creche Escola Espaço Inteligente é proporcionar uma experiência educativa que valoriza a infância em sua essência, promovendo o desenvolvimento integral de cada aluno.


Proposta pedagógica e metodologia diferenciada


A escola adota uma proposta pedagógica fundamentada na Teoria das Inteligências Múltiplas, desenvolvida por Howard Gardner, aliada à perspectiva sociointeracionista. Essa abordagem reconhece e respeita as diferenças individuais, estimulando as múltiplas formas de aprender. O objetivo é formar crianças felizes, curiosas e autônomas, capazes de explorar o mundo com criatividade e segurança.

 

Entre as inteligências trabalhadas estão:

  • Linguística
  • Musical
  • Lógico-Matemática
  • Espacial
  • Cinestésica
  • Emocional
  • Naturalista

 

Serviços e diferenciais da escola


A Creche Escola Espaço Inteligente oferece um ambiente acolhedor e completo, com estrutura e profissionais preparados para atender às necessidades das crianças em todas as etapas do desenvolvimento. Entre os serviços oferecidos estão: psicologia, nutrição, fonoaudiologia, espaço interativo, espaço solidário, informática, esportes, musicalização, teatro, inglês e ballet.

Cada atividade é pensada para ampliar o repertório das crianças e fortalecer sua autonomia, curiosidade e senso de convivência. Com um olhar atento à formação integral, a Creche Escola Espaço Inteligente segue transformando vidas e reafirmando seu compromisso com uma educação de qualidade, afetiva e inovadora em Fortaleza.

 

Serviço


Site: espacointeligente.com.br
E-mail: [email protected]
Instagram: @espacointeligente

 

