Inteligências Múltiplas: estímulo ao potencial individual de cada criança

A teoria das inteligências múltiplas, do renomado psicólogo Howard Gardner, surgiu no final do século XX, nos Estados Unidos. Durante seus estudos de pós-graduação, ele analisou as teorias de Piaget e avançou em sua tese. Nessa jornada, Gardner questionou os métodos de avaliação do QI como uma medida precisa da inteligência e percebeu que cada ser humano é único, com suas próprias capacidades e habilidades. A partir disso, concluiu que, o desempenho em diferentes áreas, nunca será igual entre indivíduos. As inteligências propostas por ele são sete: inteligência lógico-matemática, linguística, interpessoal/intrapessoal, corporal, espacial, musical e naturalista.

No Brasil, uma das escolas pioneiras na aplicação da abordagem pedagógica a partir da metodologia das inteligências múltiplas está em Fortaleza. Há 18 anos, a creche-escola Espaço Inteligente foi fundada com essa inspiração, formou seus educadores e estruturou seu conteúdo programático contemplando as inteligências múltiplas para cada fase do desenvolvimento cognitivo da primeira infância. Segundo a fundadora, e especialista em educação, Vanessa Almada Queirós, a metodologia constrói uma base poderosa para que cada criança possa desenvolver seus talentos e ter sucesso na vida adulta.

Toda a formatação da estrutura física e multiprofissional da instituição foram pensadas para o desenvolvimento das inteligências múltiplas já nos primeiros meses de vida. A creche-escola Espaço Inteligente conta com um time de professores especialistas, nutricionistas, fonoaudiólogas e psicólogos. Já as salas de aula são integradas aos espaços de lazer, proporcionando um ambiente imersivo e rico de atividades. A estrutura contempla: quadra poliesportiva, piscina, parque, sala de informática, dormitório, espaço de leitura e de projetos especiais.