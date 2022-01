Conheça o Engenhoca, parque de aventura ao ar livre que une diversão, cultura e gastronomia

Em Aquiraz, o Engenhoca proporciona conexões afetivas em contato com a natureza e é referência em entretenimento e lazer para todas as idades

O Engenhoca, em Aquiraz, é o parque de diversão da família, com atividades para todas as idades. O ambiente de natureza exuberante é perfeito não só para aproveitar períodos de lazer, mas também para aniversários, piqueniques, casamentos, ensaios fotográficos e muito mais. No Engenhoca, tudo é feito para que as pessoas possam se conectar, desfrutando de momentos longe das distrações tecnológicas e totalmente ligados à paz da natureza. Durante este mês de janeiro, o parque funciona com todas as atrações de quarta a domingo, das 10h30 às 17h.

O carro chefe do parque é o Arvorismo, composto de 18 obstáculos (uma escalada, 16 pontes e uma tirolesa 60m). O público também encontra diferentes tipos de tirolesa: a Tirolesa Voadora, na qual a pessoa desce deitada como em uma asa delta e tem 280 m de extensão, a Tirolesa Russa, mistura de tirolesa com montanha russa, e a Tirolesa com skates, na qual a pessoa começa descendo em uma rampa sentada em um skate e na metade da rampa, continua descendo na tirolesa.

Para quem gosta de história, é possível visitar o Museu do Engenho Colonial, que conta a história da cachaça no Estado do Ceará, além de poder admirar as ruínas jesuíticas datadas de 1727. “Unimos diversão, cultura, turismo, história, educação, gastronomia e natureza em um só lugar”, garante a proprietária do parque, Claudia Targino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do lazer, garantir o conforto ao público é especialidade do Engenhoca. O restaurante do parque, chamado Moenda Restô, serve comida brasileira com toque contemporâneo, dispondo de à la carte e self service. O cardápio conta com tapiocas, entradinhas e pratos para compartilhar. O redário embaixo das árvores é o local perfeito para um bom descanso após um dia cheio de atividades, além de ser um momento para contemplar a natureza.

“Estamos funcionando com todos os cuidados necessários: apresentação de passaporte sanitário na entrada do parque, álcool gel espalhados em todo o local, distanciamento de clientes nas filas e no restaurante e higienização de todos os equipamentos de segurança do parque”, garante Claudia.

Serviço

Engenhoca

Quarta a domingo, das 10h30 às 17h

https://www.parqueengenhoca.com.br/

Telefone: 85 3361.1010

contato@parqueengenhoca.com.br

Rua Raimundo Coelho 200, Centro, Aquiraz

IG: @engenhocaparque

Conteúdo de responsabilidade do anunciante

Tags