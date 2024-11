Do sonho ao sucesso: O curso que prepara mulheres para empreender sem perder o foco no bem-estar

Para aquelas que buscam um ambiente de trabalho mais justo, o curso traz conteúdos sobre diversidade e inclusão, abordando também temas delicados como relacionamentos tóxicos e o assédio. Com dicas práticas de liderança e gestão de conflitos, as participantes podem se preparar melhor para criar e fortalecer ambientes saudáveis e produtivos.

Executado por especialistas no assunto, o curso começa com uma visão panorâmica sobre a história do empreendedorismo feminino, explorando como estereótipos de gênero ainda influenciam a atuação das mulheres e impactam sua autoconfiança. Essa introdução oferece a base para entender os desafios enfrentados, além de estratégias para superá-los com resiliência e autoestima.

Conciliar trabalho, vida pessoal e bem-estar é um desafio constante para muitas mulheres. Entre responsabilidades e pressões do dia a dia, a busca por equilíbrio parece até uma missão impossível. Pensando nisso, o Movimento Empreender projetou um curso que tem como foco justamente esses desafios. Empreendedorismo Feminino: Abrindo Caminhos, Vencendo Obstáculos foi idealizado para fornecer apoio e direcionamento prático para mulheres que querem empreender sem abrir mão de sua saúde física e mental. 100% digital e gratuito, o curso é feito com a correalização do Sebrae. Para se inscrever basta acessar movimentoempreender.com

O primeiro módulo do curso explora o panorama do empreendedorismo feminino e seu crescimento histórico, ajudando a entender as origens e a enxergar as barreiras que ainda precisam ser quebradas. Nele, a economista e coordenadora do curso, Flávia Chagas, busca o fortalecimento da autoconfiança e autoestima da mulher, reconhecendo o impacto positivo que isso traz para o sucesso de um negócio. Além disso, aborda ainda influência dos estereótipos de gênero, que ainda hoje afetam a atuação feminina no mercado e são um ponto importante a ser superado.

Outro tema que permeia o curso é a questão da diversidade e inclusão. Em ambientes de trabalho marcados por múltiplas realidades, a liderança feminina enfrenta, por vezes, relacionamentos tóxicos e até assédio. A conteudista Ana Benício mergulha nessa realidade, trazendo à tona a importância da diversidade no ambiente corporativo e como criar um espaço mais inclusivo e saudável para todos. Além disso, as participantes aprenderão formas práticas de enfrentar essas situações e promover ambientes mais justos e equilibrados.

A importância da conciliação entre vida profissional e pessoal ganha um espaço significativo no curso, reforçando como o autocuidado pode fazer toda a diferença na vida de uma empreendedora. Estudo após estudo comprova que o bem-estar é um elemento crucial para manter a produtividade, e para as mulheres, que ainda enfrentam desigualdades no acesso a recursos e oportunidades, esse equilíbrio é fundamental. A partir da experiência da psicólogoca Viviane Mendonça, as alunas aprenderão práticas e estratégias que podem aplicar em seu dia a dia, abordando desde a gestão de tempo até formas de lidar com os papéis sociais atribuídos às mulheres.