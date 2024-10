Últimas vagas: Movimento Empreender Vender para Crescer acontece no dia 31 de outubro

Você sabia que o neuromarketing pode ser a chave para aumentar suas vendas e fidelizar clientes de forma muito mais eficaz? Entender como o cérebro do consumidor reage a estímulos de marketing pode transformar suas estratégias e fazer seu negócio crescer. E se, além disso, você pudesse aplicar as melhores táticas de marketing digital para potencializar os resultados? Essa é a proposta do Movimento Empreender: Vender para Crescer, que acontece no dia 31 de outubro. Feito com a correalização do Sebrae, o evento em formato híbrido – presencial e remoto - é gratuito e vai trazer os melhores especialistas nas áreas de neuromarketing e marketing digital para ensinar estratégias de vendas que funcionam. Mas atenção, só restam mais algumas vagas, então já garante logo o seu lugar clicando aqui.

O que você vai aprender

O evento reunirá especialistas renomados para compartilhar dicas práticas sobre como usar neuromarketing para transformar suas ações de vendas. Na palestra de abertura, Fátima Bana, mestre em comportamento do consumo, vai ensinar como construir uma verdadeira máquina de vendas, aplicando estratégias baseadas no comportamento do consumidor e nas mais recentes pesquisas de neurociência. Além disso, Luciano Farias vai trazer dicas valiosas sobre marketing digital, mostrando como você pode conquistar e fidelizar clientes de maneira simples e eficiente.

Oficinas práticas para colocar a mão na massa

O aprendizado não para por aí! Além das palestras, o evento oferece oficinas imperdíveis. Se você está buscando insights práticos para áreas específicas, não pode perder essas sessões:

- Gastronomia Inteligente: do miolo à casca – Descubra como empreender no ramo alimentício de forma criativa e sustentável com Bia Araújo.

- Moda Sustentável: ressignificando com consciência – Thaty Rabelo vai ensinar como unir moda, sustentabilidade e negócios de sucesso.

- Vendas com Inteligência Artificial – Com W Gabriel, você aprenderá como automatizar suas vendas e usar IA para fechar negócios mesmo enquanto dorme.